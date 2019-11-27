Sarıkamış kara teslim

Erken saatlerde ba\u015flayan kar, k\u0131sa s\u00fcrede etraf\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcrken, i\u015flerine gitmek i\u00e7in soka\u011fa \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar ise kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakaland\u0131.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 7 dereceye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta lapa lapa ya\u011fan kar alt\u0131nda y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar zaman zaman zor anlar ya\u015fad\u0131.,,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta kar ak\u015fam saatlerinde etkili olmas\u0131 bekleniyor. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 en \u00e7ok C\u0131b\u0131ltepe Kayak Merkezi\u2019nde bulunan, otel i\u015fletmecilerinin de y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,Kars\u2019\u0131n Sar\u0131kam\u0131\u015f \u0130l\u00e7esi\u2019nde \u00f6nce g\u00fcn ya\u011fan ya\u011fmur, havan\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte yerine kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131.,Yabani ku\u015flar\u0131n yiyecek arad\u0131\u011f\u0131 Sar\u0131kam\u0131\u015f k\u0131sa s\u00fcrede yeniden beyaz gelinli\u011fini giydi.