Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı

Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe kat\u0131lan vatanda\u015flar, bu bayra\u011f\u0131n hi\u00e7bir zaman inmeyece\u011fini ve burada bu duyguyu ya\u015famak i\u00e7in Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019a geldiklerini ifade ederek, 105 y\u0131l \u00f6nce vatan topraklar\u0131 i\u00e7in \u015fehit olan binlerce Mehmet\u00e7i\u011fin ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 bir g\u00fcn bile olsa hissetmenin mutlulu\u011funu ve h\u00fczn\u00fcn\u00fc ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,Sar\u0131kam\u0131\u015f Harekat\u0131\u2019nda \u015fehit olan 90 bin asker i\u00e7in 7\u2019den 70\u2019e kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 alt\u0131nda T\u00fcrk bayraklar\u0131 ve me\u015fale yakarak \u015eehitlik An\u0131t\u0131\u2019na y\u00fcr\u00fcd\u00fc.,15 Temmuz Demokrasi \u015eehitleri Meydan\u0131\u2019nda yakla\u015f\u0131k 10 bin ki\u015fi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na ald\u0131r\u0131\u015f etmeden 3 kilometre yol kat etti. ,15 Temmuz Demokrasi \u015eehitleri Meydan\u0131\u2019nda toplanarak kortej e\u015fli\u011finde ba\u015flayan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fle yakla\u015f\u0131k 3 kilometre uzakl\u0131kta bulunan \u015fehitlik an\u0131t\u0131nda bulu\u015ftu.,\u015eehitler An\u0131t\u0131 \u00f6n\u00fcne kadar me\u015falelerle y\u00fcr\u00fcyen kalabal\u0131k, burada \u015fehitler an\u0131s\u0131na dua etti. Yukar\u0131 Sar\u0131kam\u0131\u015f \u015eehitli\u011finde \u2018Ruhunuz \u015ead Olsun\u2019 adl\u0131 yaz\u0131n\u0131n protokol \u00fcyeleri taraf\u0131ndan yak\u0131lmas\u0131yla y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f sona erdi.,\u015eehitleri anma program\u0131na Sar\u0131kam\u0131\u015f Kaymakam\u0131 Recep Ko\u00e7al, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Harun Hayali, Kars Valisinin e\u015fi Meral \u00d6ks\u00fcz, Jandarma Komutan\u0131 Albay Hidayet Ar\u0131kan, Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yavuz Sa\u011fd\u0131\u00e7, daire ve kurum m\u00fcd\u00fcrleri ve vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131.