Sarıkamış'ta hava sıcaklığı -10 dereceye düştü

Kars'\u0131n il\u00e7esi Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta, ya\u011fan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve so\u011fuk hava sonras\u0131 k\u0131ra\u011f\u0131 olu\u015ftu. Yo\u011fun sisin etkili oldu\u011fu il\u00e7ede, a\u011fa\u00e7 ve bitkiler k\u0131ra\u011f\u0131 tuttu.,Kars genelinde ya\u011fan kar ile birlikte hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde d\u00fc\u015ft\u00fc. Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta gece termometreler eksi 10 dereceyi g\u00f6sterirken, 3 bin 650 rak\u0131mda bulunan ormanlarda sar\u0131\u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 adeta k\u0131ra\u011f\u0131 tutarak dondu.,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta kristal kar\u0131n ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden bir otelin Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Sara\u00e7o\u011flu, \u201cSar\u0131kam\u0131\u015f Kayak Merkezi\u2019ndeyiz, D\u00fcnya\u2019da sadece iki yerde olan Alplerde ve Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta kristal kar ya\u011fd\u0131. A\u011fa\u00e7lar kristal kar ile kapland\u0131. Muazzam bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc var\u201d dedi.,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta ya\u011fan kar ile birlikte etkili olan so\u011fuk hava ve sis beraberinde k\u0131ra\u011f\u0131y\u0131 getirdi. A\u011fa\u00e7lar\u0131n adeta dondu\u011fu il\u00e7ede foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131 seferber etti. Adeta beyaz \u00e7i\u00e7ek a\u00e7an \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen foto\u011fraf\u00e7\u0131lar, Ekim ay\u0131nda daha \u00f6nce Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta a\u011fa\u00e7lar\u0131n k\u0131ra\u011f\u0131 tutmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ektiler.,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 gece eksi 10 derece \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 6 dereceyi g\u00f6sterdi.,Kaynak: \u0130HA