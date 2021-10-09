Sarıkamış'ta hava sıcaklığı -10 dereceye düştü

Kars'ın ilçesi Sarıkamış’ta, yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.