Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas iltihab\u0131 nedeniyle tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ceylan\u2019\u0131n ye\u011feni Nazl\u0131can Arkan, son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. ,Cenaze t\u00f6reninde Ceylan'\u0131 dostlar\u0131 ve sanat camias\u0131ndan arkada\u015flar\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmazken, \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ye\u011fenin tabutuna sar\u0131larak uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n,Pankreas iltihab\u0131 nedeniyle tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Ceylan\u2019\u0131n ye\u011feni Nazl\u0131can Arkan i\u00e7in cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi. ,\u00d6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakiben B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Kuba Camii'nde d\u00fczenlen t\u00f6rende Ceylan\u2019\u0131 sanat\u00e7\u0131 dostlar\u0131 Ali\u015fan, Berdan Mardini ve \u00d6yk\u00fc Serter gibi \u00fcnl\u00fc isimler ve sanat camias\u0131ndan dostlar\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. ,Bir d\u00f6nem moda yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131larak ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Nazl\u0131can Arkan sevenlerini yasa bo\u011fdu. ,Ayakta durmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken Ceylan, tabuta sar\u0131larak uzun s\u00fcre a\u011flad\u0131. ,Al\u0131nan helalli\u011fin ard\u0131ndan Arkan'\u0131n cenazesi B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Yeni Merkez Mezarl\u0131\u011f\u0131'na defnedildi.