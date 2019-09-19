Şarkıcı Fatih Bulut’a, 1 milyon liralık ihtarname

Fatih Bulut ile menajerlik s\u00f6zle\u015fmesi bulundu\u011funu s\u00f6yleyen Mehmet Ad\u0131g\u00fczel, \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n s\u00f6zle\u015fmeye ayk\u0131r\u0131 \u015fekilde ba\u015fka bir menajerle anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda s\u00f6z yazar\u0131 oldu\u011funu da s\u00f6yleyen Ad\u0131g\u00fczel, kendisine ait eserleri izinsiz kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u015fark\u0131c\u0131ya avukat\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 1 milyon liral\u0131k ihtarname yollad\u0131.\r\n\r\n,\r\nAd\u0131g\u00fczel\u2019in avukat\u0131 Mehmet Pekmezci, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Son 1 ayd\u0131r Fatih Bulut taraf\u0131ndan m\u00fczik listelerinde seslendiren eserlerin \u00e7o\u011fu, s\u00f6z yazar\u0131 besteci olan ayn\u0131 zamanda da Fatih Bulut\u00b4un menajeri olan m\u00fcvekkilim Mehmet Ad\u0131g\u00fczel\u2019e aittir. ,2008 tarihinde menajerlik s\u00f6zle\u015fmesi imzalanm\u0131\u015f ve halen y\u00fcr\u00fcrl\u00fcktedir. Sanat\u00e7\u0131 Fatih Bulut, pop\u00fcler olmas\u0131 ile m\u00fcvekkilim Mehmet Ad\u0131g\u00fczel ile yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zle\u015fme h\u00fck\u00fcmlerine tamamen ayk\u0131r\u0131 davranmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. ,S\u00f6zle\u015fmenin i\u00e7eri\u011fi incelendi\u011finde, s\u00f6zle\u015fmenin ihlali halinde cezai \u015fart olarak 100 bin lira ve her izinsiz kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve seslendirdi\u011fi eser i\u00e7in 10 bin Euro cezai \u015fart \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. Haks\u0131z kazan\u00e7 nedeniyle Fatih Bulut\u00b4un taraf\u0131m\u0131za 1 milyon lira tazminat \u00f6demesi i\u00e7in ihtarda bulunduk."\r\n\r\n