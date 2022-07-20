Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede boşandı

Bo\u015fanma haberleri herkesi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131rken a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda birbirlerini sevdiklerini belirten ikili, d\u00fcn anla\u015fmal\u0131 olarak tek celsede evliliklerini noktalad\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz sene temmuz ay\u0131nda nikah masas\u0131na oturan Tolga Ak\u0131\u015f ile Zeynep Bast\u0131k evliliklerinde bir sene dolmadan ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ift d\u00fcn tek celsede bo\u015fand\u0131.,\u015eark\u0131c\u0131 Zeynep Bast\u0131k, \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131r birlikte oldu\u011fu menajeri Tolga Ak\u0131\u015f ile ge\u00e7ti\u011fimiz yaz nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu. \u00c7e\u015fme\u2019de d\u00fc\u011f\u00fcn yapan \u00e7iftin bo\u015fanacaklar\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki haberler magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7ift sosyal medya hesaplar\u0131ndan bo\u015fanacaklar\u0131 haberlerine ayr\u0131 ayr\u0131 cevap vermi\u015fti. ,Tolga Ak\u0131\u015f, sosyal medya hesab\u0131ndan Aile Mahkemesi bilgilerinin yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu resmi bir belgeyi payla\u015ft\u0131. Zeynep Bast\u0131k ise herhangi bir payla\u015f\u0131mda bulunmad\u0131.,\u201cB\u0130RB\u0130R\u0130M\u0130Z\u0130 \u00c7OK SEV\u0130YORUZ\u201d - Konuyla ilgili ilk a\u00e7\u0131klama Zeynep Bast\u0131k\u2019tan gelmi\u015fti. Bast\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u201cTolga benim i\u00e7in bir sevgiliden veya e\u015ften \u00e7ok daha fazla oldu hep. O y\u00fczden bu evlili\u011fi sonland\u0131rma karar\u0131 al\u0131rken \u00e7ok dramatize etmedik. \u00c7\u00fcnk\u00fc biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endi\u015feye d\u00fc\u015f\u00fcrmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duydu\u011fumuz g\u00fcven en ba\u015fta geliyor, \u00f6yle olmaya da devam edecek. Kurdu\u011fumuz t\u00fcm hayalleri ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaya ve aile kalmaya devam edece\u011fiz. K\u0131sacas\u0131 birbirimizin hayat\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131yor, sadece \u015fekil de\u011fi\u015ftiriyoruz. Ve birbirimizi \u00e7ok seviyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u201cEVL\u0130L\u0130K \u0130\u015e\u0130N\u0130 \u00c7OK BECEREMED\u0130K\u201d - Tolga Ak\u0131\u015f da bo\u015fanma ile ilgili bir a\u00e7\u0131klama yaparak \u201cBug\u00fcn \u00e7\u0131kan bo\u015fanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki c\u00fcmle edeyim. Haber do\u011fru fakat Zeynep benim sevgilim veya e\u015fim de\u011fil, ailem. Evlilik i\u015fini \u00e7ok beceremedik eve ama birlikte becerebildi\u011fimiz \u00e7ok fazla \u015fey var. Onlar\u0131 yapmaya ve birbirimizin ba\u015f\u0131na bela olmaya devam edece\u011fiz\u201d demi\u015fti.\r\n