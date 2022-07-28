Şaşkınlık veren olay! İş yerine giren hırsızı kıskıvrak yakaladı: Kim olduğunu öğrenince donup kaldı

D\u00fcn sabah saat 05.30 s\u0131ralar\u0131nda merkez Y\u0131ld\u0131r\u0131m il\u00e7esi Millet Mahallesi\u2019nde meydana gelen \u015fa\u015f\u0131rtan olayda sabah saatlerinde d\u00fckkan\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in gelen Erkan T\u00fcrkmen i\u00e7eride birinin oldu\u011funu fark etti. ,Ailesini falan herkesi tan\u0131yorum. Tan\u0131d\u0131k \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Ailevi nedenlerden dolay\u0131 2-3 g\u00fcnd\u00fcr eve gitmiyormu\u015f. A\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in girmi\u015f' dedi.,Dolab\u0131n \u00fcst\u00fcnden atlayarak ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. O s\u0131rada yakalad\u0131m h\u0131rs\u0131z\u0131. Polisi arad\u0131k, geldi ald\u0131lar. Yar\u0131m saat sonra tekrar gelip \u00f6z\u00fcr diledi. D\u00fckkan\u0131ma giren h\u0131rs\u0131z k\u00f6yl\u00fcm \u00e7\u0131kt\u0131.,D\u00fckkan\u0131na giren h\u0131rs\u0131z\u0131n kendi k\u00f6yl\u00fcs\u00fcn\u00fc oldu\u011fu s\u00f6yleyen Erkan T\u00fcrkmen, 'Sabah 05.30'da i\u015fyerimizi a\u00e7maya geldi\u011fimde i\u00e7eride h\u0131rs\u0131z oldu\u011funu fark ettim. Ba\u011f\u0131rd\u0131m tabi, o s\u0131rada h\u0131rs\u0131z panik yapt\u0131. Ben i\u00e7eriye girdi\u011fi yeri tahmin etti\u011fim i\u00e7in hemen o noktaya ko\u015ftum.\r\n\r\n,H\u0131rs\u0131z\u0131 etkisiz hale getiren d\u00fckkan sahibi h\u0131rs\u0131zla konu\u015ftu\u011funda \u015fahs\u0131n kendi k\u00f6yl\u00fcs\u00fc oldu\u011funu s\u00f6ylemesi \u00fczerine \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131.,H\u0131rs\u0131z\u0131n kim oldu\u011funu duyan i\u015f yeri sahibi \u015foka girdi.,\u0130\u00e7erideki ki\u015fiye ba\u011f\u0131ran d\u00fckkan sahibi T\u00fcrkmen, h\u0131rs\u0131z\u0131n girdi\u011fi yeri tahmin ederek k\u0131sk\u0131vrak yakalad\u0131.\r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekibi h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi \u015fahs\u0131 g\u00f6zalt\u0131na alarak polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.,\u0130\u015f yeri sahibi yakalad\u0131\u011f\u0131 h\u0131rs\u0131zla konu\u015ftu. ,Pastanesine giren h\u0131rs\u0131z\u0131 su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalad\u0131.