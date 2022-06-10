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Türkiye Gazetesi

Satıcıya güvenip test yaptırmadı! Otomobilin kilometresi iki katı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Satıcıya güvenip test yaptırmadı! Otomobilin kilometresi iki katı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

İstanbul yaşayan Mustafa Çıldır, internette gördüğü ve satıcının 150 bin kilometrede olduğunu iddia ettiği otomobili 187 bin TL ödeyerek satın aldı. Satın alma işlemlerinde satıcıya güvenen Çıldır, otomobili kilometre testine sokmadı. Daha sonrasında arabada yaşadığı sıkıntılar sonrası tamirciye giden Çıldır, hayatının şokunu yaşadı. 150 bin kilometre diye satın aldığı otomobilini ekspertize götüren Çıldır, otomobilin 309 bin kilometrede olduğunu öğrendi.

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