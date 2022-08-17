EVİNİ SATTI ÇEŞME'DEN EV ALDI

Evdeki kirac\u0131lar\u0131 ile birlikte \u00e7ay i\u00e7ip televizyon seyrettiklerini anlatan Alkan, "Eskiden tan\u0131\u015fm\u0131\u015f arkada\u015flar gibiyiz. \u0130lk geldi\u011fimde 2 arkada\u015f kal\u0131yordu. Bir tanesi bula\u015f\u0131k\u00e7\u0131yd\u0131. Di\u011feri de garsondu. Bula\u015f\u0131k\u00e7\u0131 arkada\u015f buradan ayr\u0131ld\u0131. \u015eimdi ba\u015fka bir yerde kal\u0131yor. Garson da izne gitti. Kendi yata\u011f\u0131m\u0131 kurdum. Orada yat\u0131p kalk\u0131yorum. E\u015fim de var. O da ma\u011fdur durumda. Yaz tatili i\u00e7in yan\u0131ma gelecekti. Hayaller kurmu\u015ftuk. Evimiz bu durumda olunca yaz s\u0131ca\u011f\u0131nda \u0130zmir'de kald\u0131. 24 ya\u015f\u0131nda o\u011flum var. O da Ala\u00e7at\u0131'da s\u00f6rf okulunda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. O da evimize gelemedi. Konteynerde kal\u0131yor. Benim gibi ko\u011fu\u015f sistemi ya\u015f\u0131yor" ifadeleri kulland\u0131. Alkan'\u0131n ilgin\u00e7 hikayesi, sosyal medyada da geni\u015f yer buldu. ,\u0130zmir'de s\u0131hhi tesisat\u00e7\u0131l\u0131k yapan Engin Alkan, ge\u00e7en \u015fubat ay\u0131nda \u0130zmir'in Buca il\u00e7esindeki evini satarak \u00c7e\u015fme'nin Dalyan Mahallesi'nde bir daire sat\u0131n ald\u0131. ,Kirac\u0131lar\u0131ndan 20 bin lira ev kiras\u0131 ve eyl\u00fcl ay\u0131 sonunda evin bo\u015falt\u0131laca\u011f\u0131na dair noter taahh\u00fctnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak i\u00e7in kirac\u0131lar\u0131yla birlikte ya\u015famay\u0131 teklif etti. Alkan, kirac\u0131lar\u0131n\u0131n bu durumu kabul etmesi \u00fczerine sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 evde yat\u0131l\u0131 misafir hayat\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. ,Sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 evde kirac\u0131 olarak kalan restoran \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na evi bo\u015faltmalar\u0131 i\u00e7in ihtarname g\u00f6nderen Alkan, kirac\u0131lar\u0131n evi bo\u015faltmay\u0131 reddetmesi ve g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc avukat\u0131n da dava a\u00e7\u0131lsa bile bir seneden \u00f6nce evin bo\u015falt\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesi \u00fczerine kirac\u0131larla anla\u015fma yoluna gitti.,Temmuz ay\u0131 ba\u015f\u0131nda evde 5 ki\u015finin kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Alkan, "Benimle birlikte 6 ki\u015fi kalmaya ba\u015flad\u0131k. \u015eu anda birisi i\u015fi b\u0131rakt\u0131 gitti. Birisi de izne ayr\u0131ld\u0131. 2 ki\u015fi garson olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Di\u011ferleri s\u00fcrekli olarak restorandalar. \u015eu an evde 2 ki\u015fi kald\u0131. Ama her an artabilir. Restoran, duruma g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015fileri azaltabiliyor, art\u0131rabiliyor. Anla\u015fmam\u0131za g\u00f6re evi eyl\u00fcl ay\u0131 sonunda bana teslim etmek zorundalar. Noterden taahh\u00fctname yapt\u0131k. G\u00fcn say\u0131yorum" s\u00f6zlerine yer verdi. ,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 durumu "Kendi evimde, misafir gibi ya\u015f\u0131yorum" diye anlatan Alkan, "\u015eubat ay\u0131nda evi sat\u0131n ald\u0131m. Buca'da bir evim vard\u0131. Onu satarak bu daireyi sat\u0131n ald\u0131m. Sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131mda evde kirac\u0131lar vard\u0131. Evin bo\u015falt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in noterden ihtarname \u00e7ektim. Evdeki kirac\u0131lar ba\u015fka ev arad\u0131 ama bulamad\u0131lar. Bulduklar\u0131 ev de pahal\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Ben de sokakta kald\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim ve 'Evimi bo\u015falt\u0131n' dedim. Bo\u015faltmak istemediler. 'Avukata git' dediler. Avukata gittim. Avukat, 'Bir sene i\u00e7inde bo\u015faltamazs\u0131n. Kirac\u0131lar\u0131nla anla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f' dedi. Ben de kirac\u0131lar\u0131mla konu\u015ftum. 'Bari bana bir yer verin' diyerek onlarla bir anla\u015fma yapt\u0131m. Onlardan 20 bin lira ald\u0131m. 3 ay kirac\u0131lar\u0131mla birlikte ayn\u0131 evde yat\u0131p kalkmaya ba\u015flad\u0131m. Kirac\u0131 m\u0131y\u0131m, misafir miyim ben de anlamad\u0131m" diye konu\u015ftu. ,Ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 bir radyo program\u0131nda anlatmas\u0131 \u00fczerine olay\u0131n bas\u0131na yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Alkan, "Bir radyo program\u0131na telefonla kat\u0131ld\u0131m. O gecenin program konusu, 'G\u0131c\u0131k oldu\u011funuz bir olay\u0131 anlat\u0131n' idi. Ben de ba\u011flanarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m bu durumu anlatt\u0131m. \u00c7ok ilgisini \u00e7ekti. Yakla\u015f\u0131k bir saat muhabbet ettik. O da tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 gazeteci arkada\u015flar\u0131na bu durumu anlatt\u0131. Onlar\u0131n da ilgisini \u00e7ekince bug\u00fcnlere geldik" diye anlatt\u0131.