Savaş alanı değil; Bozkurt

Kastamonu\u2019nun Bozkurt il\u00e7esine meydana gelen sel felaketinin ard\u0131ndan enkaz kald\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Her sokakta ise felaketin izleri g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Kastamonu\u2019nun Bozkurt il\u00e7esi, tarihinin en b\u00fcy\u00fck sel felaketini ya\u015fad\u0131. Sular\u0131n zaman zaman \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kata kadar ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 sel sular\u0131, Bozkurt\u2019u sava\u015f alan\u0131na \u00e7evirdi., Otomobilleri ters \u00e7eviren sular, k\u00f6pr\u00fcleri y\u0131k\u0131p ge\u00e7ti. Evlerin bir\u00e7o\u011funda hasar meydana gelirken, enkaz kald\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 halen devam ediyor. ,Y\u0131k\u0131lan k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn yeniden aya\u011fa kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ekiplerin \u00f6ncelikleri aras\u0131nda.\r\n,Y\u0131k\u0131lan binada ise enkaz kald\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. ,\u0130l\u00e7enin son hali ise havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \u00c7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde sel felaketinin boyutu g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriliyor.,Binada oturan ve enkaz alt\u0131nda kalan vatanda\u015flar\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in AFAD, JAK ve di\u011fer kurtarma ekipleri 5 g\u00fcnd\u00fcr \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \r\n,.