Savaş alanına dönen düğünde kavganın sebebi belli oldu

Sakarya’da bir düğün salonunda çıkan kavgada ortaklık savaş alanına, genç çiftin en mutlu günü ise kabusa dönmüştü. Olayda 24 kişi yaralanırken kavganın sebebi ise belli oldu.