Savaş alanına dönen düğünde kavganın sebebi belli oldu

D\u00fc\u011f\u00fcn salonunun adeta sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc anlar ise; cep telefonlar\u0131 ile saniye saniye kaydedildi. En mutlu g\u00fcnleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra polis arac\u0131 ile b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nen d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda ise b\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasar olu\u015ftu.\r\n,.,En mutlu g\u00fcn\u00fc zehir olan gelin S.\u00d6.\u2019n\u00fcn ise olay\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen akrabalar\u0131n\u0131 mahkemeye vermek i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, halay \u00e7ekildi\u011fi esnada bir ki\u015fi salonun ortas\u0131nda sandalyeyi yere vurdu. Daha \u00f6nceden taraflar aras\u0131nda olu\u015fan gerginlik sebebi ile salonda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen tart\u0131\u015fmada d\u00fc\u011f\u00fcn salonu adeta sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc. Neredeyse t\u00fcm salonun kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kavgada sandalyeler havada u\u00e7u\u015ftu.,\u0130ddiaya g\u00f6re, ni\u015fanda tak\u0131 sebebi ile \u00e7\u0131kan ve sosyal medyada da devam eden tart\u0131\u015fmalar d\u00fc\u011f\u00fcnde 24 ki\u015finin yaralanmas\u0131 ile sonu\u00e7land\u0131. Sorunsuz ba\u015flayan d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sonlar\u0131na do\u011fru bir ki\u015finin salonun ortas\u0131nda sandalyeyi yere vurmas\u0131 ile ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen kavga sonras\u0131nda polise mukavemet g\u00f6steren 1 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olaya ili\u015fkin yakla\u015f\u0131k 40\u2019a yak\u0131n ki\u015finin de ifadesine ba\u015fvuruldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ki\u015fi adli kontrol \u015fart\u0131 ile serbest kald\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re, S.K. ile S.\u00d6.\u2019n\u00fcn ni\u015fan t\u00f6reninde tak\u0131 sebebi ile taraflar aras\u0131nda gerginlik ya\u015fand\u0131. Ya\u015fanan olay, taraflar\u0131n sosyal medya \u00fczerinden birbirlerine laf s\u00f6ylemesi ile devam etti. \u00c7iftin sahneye \u00e7\u0131karak dans etmesi ile ba\u015flayan ve halaylar \u00e7ekilerek devam eden d\u00fc\u011f\u00fcn 24 ki\u015finin yaralanmas\u0131 ile sonu\u00e7land\u0131. ,Konunun haber verilmesi \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. Salonun d\u0131\u015f\u0131nda da devam eden kavga, olay yerine ula\u015fan polis ekiplerince g\u00fc\u00e7l\u00fckle yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lardan bir k\u0131sm\u0131na b\u00f6lgede sa\u011fl\u0131k ekiplerince m\u00fcdahale edildi, bir k\u0131sm\u0131 ise \u00e7evredeki \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Sakarya\u2019da bir d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda \u00e7\u0131kan kavgada ortakl\u0131k sava\u015f alan\u0131na, gen\u00e7 \u00e7iftin en mutlu g\u00fcn\u00fc ise kabusa d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc. Olayda 24 ki\u015fi yaralan\u0131rken kavgan\u0131n sebebi ise belli oldu.