Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı

\u00c7aresiz durumdaki insanlardan faydalan\u0131p milyonlarca liray\u0131 ele ge\u00e7irdiler. Balta ve b\u0131\u00e7aklarla yakalan\u0131nda elma soyup yiyorduk dediler. ,Zanl\u0131lar\u0131n ganyan bayi, emlak ofisi, oto galeri, h\u0131rdavat ve pazarlaman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra taksicilik gibi i\u015flerle yapt\u0131klar\u0131 tefecili\u011fi kamufle etmeye \u00e7al\u0131\u015fan zanl\u0131lar\u0131n, g\u00fcnl\u00fck kay\u0131t tuttu\u011fu ajandalar da incelemeye al\u0131nd\u0131.\r\n,Di\u011fer \u015f\u00fcphelilere ait ev ve i\u015f yerlerindeki aramalarda da; farkl\u0131 ki\u015filer ad\u0131na d\u00fczenlenen 2 milyon 350 bin lira de\u011ferinde \u00e7ek ve senet, 20 adet tapu senedi, bir ruhsats\u0131z av t\u00fcfe\u011fi, bir ruhsats\u0131z tabanca, bir pos cihaz\u0131 ile 8 bin 500 Euro, 5 bin 608 ABD Dolar\u0131 ve 121 bin 940 T\u00fcrk Liras\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Toplamda zanl\u0131lar\u0131n ev ve i\u015f yerlerindeki aramalarda 2 milyon nakit paran\u0131n bulunmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,.,17 ki\u015finin emniyetteki sorgusu s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,A\u011flar\u0131na d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fckleri 110 ki\u015fiden 5 milyon 7 bin liral\u0131k vurgun yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 17 \u015f\u00fcpheli, \u015fafak vakti d\u00fczenlenen e\u015f zamanl\u0131 operasyonla yakaland\u0131. Emlak ofisi sahibi Mahir A.\u2019n\u0131n evinden 230 bin ABD dolar\u0131 \u00e7\u0131karken, \u2018bir di\u011fer emlak\u00e7\u0131 \u0130brahim \u00dc.\u2019n\u00fcn evinden de \u2018sava\u015f baltas\u0131\u2019 ile \u00fczerinde \u2018kurt ba\u015f\u0131\u2019 olan \u00f6zel yap\u0131m bir b\u0131\u00e7ak \u00e7\u0131kt\u0131. B\u0131\u00e7ak ve baltan\u0131n \u00fczerinde zanl\u0131n\u0131n isminin yazmas\u0131 dikkat \u00e7ekti. Zanl\u0131n\u0131n, \u201cBaltayla bah\u00e7edeki odunlar\u0131 kesip, b\u0131\u00e7akla da elma soyup yiyorum\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Mali B\u00fcro Amirli\u011fi ekiplerine bankalar\u0131n kredi vermedi\u011fi ki\u015fileri a\u011flar\u0131na d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcp, onlar\u0131 y\u00fczde 20\u2019ye ula\u015fan faiz oranlar\u0131yla bor\u00e7land\u0131ran 17 ki\u015filik bir \u2018tefeci\u2019 yap\u0131lanmas\u0131 oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde \u015fikayet geldi. Polis, \u015fikayet \u00fczerine savc\u0131l\u0131ktan ald\u0131\u011f\u0131 izinle 3 ay s\u00fcren teknik ve fiziki takibin ard\u0131ndan, \u00f6nceki g\u00fcn operasyon i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.\r\n