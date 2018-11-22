Savaş kızışıyor! Çin'den ABD'ye çok sert cevap...

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisinin, Çin'i büyük teknoloji firmalarının bilgisayarlarına sızarak fikri mülkiyet kapsamındaki ticari bilgileri izinsiz ele geçirme faaliyetlerini sürdürmekle suçladığı raporu, "mesnetsiz" olarak nitelendirdi.