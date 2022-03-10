Savaş sonrası ülkeden kaçıyorlar! İşte Rusya'yı terk eden dev şirketler

Apple,Coca-Cola,Danone,\u0130lk kez 31 Aral\u0131k 1990\u2019da Moskova\u2019da Rus halk\u0131na kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7an McDonald\u2019s \u00fclkedeki 850 \u015fubesini kapatma karar\u0131 ald\u0131.,KFC,Microsoft,Nestle,Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya y\u00f6nelik i\u015fgal giri\u015fiminde 15. g\u00fcne girilirken Rusya'ya y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n da ard\u0131 arkas\u0131 kesilmiyor.,Starbucks,\u00dclkeler baz\u0131nda al\u0131nan yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131na d\u00fcnya devi onlarca marka da kat\u0131ld\u0131. \u0130\u015fte Rusya'dan ayr\u0131lan baz\u0131 dev \u015firketler...