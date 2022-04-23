Savaşın gölgesinde 23 Nisan...

23 Nisan sabah\u0131na sava\u015f\u0131n ortas\u0131na g\u00f6zlerini a\u00e7an milyonlarca \u00e7ocuk sadece Ukrayna'n\u0131n de\u011fil d\u00fcnyan\u0131n trajedisi...\r\n,Afganistan'da ise do\u011fan her 1000 bebekten 160'\u0131 birinci ya\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6remeden \u00f6l\u00fcyor.... 2005-2019 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Afganistan'daki i\u00e7 sava\u015fta en az 26 bin 25 \u00e7ocu\u011fun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor...,Cans\u0131z bedeni k\u0131y\u0131ya vuranlar...\r\n\r\n,\u00c7at\u0131\u015fma b\u00f6lgelerinde mahsur kalanlar...,Elindeki po\u015fet ve pasaportla tek ba\u015f\u0131na kilometrelerce yol kat ederek s\u0131n\u0131rdan ge\u00e7meyi bekleyenler\u2026\r\n\r\n,Onlar sava\u015f\u0131n \u00e7ocuklar\u0131... \r\nOyun oynamalar\u0131 gereken ya\u015fta sava\u015f\u0131n ortas\u0131nda kald\u0131lar.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n 24 \u015eubat 2022'de Ukrana'ya ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 i\u015fgal son s\u00fcrat devam ederken, binlerce sivil ve askerin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi sava\u015fta Ukraynal\u0131lar\u0131n direni\u015fi devam ediyor.\r\n\r\n,Sava\u015f\u0131n g\u00f6lgesinde g\u00fcne ba\u015flayan, evlerini terk etmek zorunda kalan, metro ve s\u0131\u011f\u0131naklarda hayatta kalmaya \u00e7al\u0131\u015fan sivillerin dram\u0131 ise y\u00fcrek burkuyor.\r\n,\u015e\u00fcphesiz sava\u015flardan en \u00e7ok etkilenenler ise tan\u0131k olduklar\u0131 deh\u015feti bir \u00f6m\u00fcr unutamayacak milyonlarca masum \u00e7ocuk\u2026\r\n,UNICEF'e g\u00f6re, Suriye'de 2011 ile 2020 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda yakla\u015f\u0131k 12 bin \u00e7ocuk hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve yaraland\u0131. ,Yemen'de i\u00e7 sava\u015f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2015'ten bu yana \u00e7at\u0131\u015fmalarda \u00f6len, sakat kalan \u00e7ocuklar\u0131n say\u0131s\u0131 10 bini a\u015farken en b\u00fcy\u00fck sorun a\u00e7l\u0131k haline geldi...