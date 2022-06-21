Savaşın ortasında kaybolmuşlardı: ABD'nin kayıp askerleri için Rusya'dan ilk resmi açıklama geldi

Rusya-Ukrayna savaşında kaybolan 2 ABD askerinin durumu belli oldu. Rus medyasında askerlerin görüntüleri yayımlandı. Henüz ABD tarafından bir açıklama gelmezken Kremlin sözcüsü Peskov, 2 kişinin de paralı askerler olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Peskov, iki askerin savaş esiri statüsünde değerlendirilmeyeceğini belirterek hukuki yolların önünü tamamen kapattı.