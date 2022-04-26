.,Odessa kentindeki Ukraynal\u0131lar, tren istasyonuna ak\u0131n ederken, Odessa-Przemysl treniyle \u00fclkenin bat\u0131s\u0131na ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynal\u0131lar\u0131 u\u011furlamaya yak\u0131nlar\u0131 geldi.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 sava\u015fta iki ay geride kal\u0131rken, Ukraynal\u0131lar\u0131n \u00fclkelerinden ayr\u0131lmak i\u00e7in tren istasyonlar\u0131na g\u00f6sterdi\u011fi talep her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor.,Tren istasyonundan kareler\u2026,\u00dclkedeki zor g\u00fcnlerden uzakla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015fan Ukraynal\u0131lar\u0131 u\u011furlamaya gelen yak\u0131nlar\u0131 ise duygusal anlar ya\u015fad\u0131.