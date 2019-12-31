Sefirin Kızı Gediz'in eski halini gören gözlerine inanamıyor!

TRT 1'de yay\u0131nlanan Eski Hik\u00e2ye dizisinde \u00d6mer rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131. Ayn\u0131 zamanda Tam Zaman\u0131 adl\u0131 bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sunuculu\u011funu \u00fcstlendi. ,Kanal D'de yay\u0131nlanan Takip adl\u0131 bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 sundu. TRT 1'de yay\u0131nlanan Yedi G\u00fczel Adam dizisinde Adil Erdem Bayaz\u0131t rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.,Haziran 2014 y\u0131l\u0131nda Melis \u0130\u015fiten'le d\u00fcnya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aral\u0131k 2016'da k\u0131zlar\u0131 Ada do\u011fdu.,Her daim mutlu g\u00f6z\u00fcken \u00e7ifte adeta nazar de\u011fdi. 2019 y\u0131l\u0131nda evliliklerini sonland\u0131rma karar\u0131 ald\u0131lar.,Aslen Bal\u0131kesirli olan Uraz Kayg\u0131laro\u011flu, 30 Haziran 1987 tarihinde d\u00fcnyaya geldi. \u0130stanbul Bilgi \u00dcniversitesi Reklamc\u0131l\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. Show TV'de yay\u0131nlanan Pis Yedili adl\u0131 gen\u00e7lik dizisiyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti, bu dizide Can karakterine hayat verdi. Fox Tv'de yay\u0131nlanan Harem adl\u0131 dizide Feminen a\u011fa rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.,Uraz Kayg\u0131laro\u011flu kimdir?,T\u0131bbi bir operasyon falan ge\u00e7irmedim. Diyetle kilo verdim. Bir g\u00fcn kuzenim Meri\u00e7 ile giyinirken ki kendisi \u00e7ok zay\u0131ft\u0131r. \u00c7orab\u0131m\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in e\u011fildim. O s\u0131rada kuzenim 'e\u011fil de g\u00f6be\u011fine bak' dedi. O laf benim \u00e7ok a\u011f\u0131r\u0131ma gitti. Sonra yememeye ba\u015flad\u0131m ve 15-20 kilo verdim",Sefirin K\u0131z\u0131 projesiyle izleyici kitlesinin be\u011fenisini kazanan Uran Kayg\u0131laro\u011flu kilo verme s\u00fcreciyle ilgili olarak, "Annem sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mdan dolay\u0131 \u00e7ok endi\u015feleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zay\u0131fla art\u0131k, \u00f6leceksin' diyordu. Onun \u0131srarlar\u0131 \u00fczerine bir diyetisyene gittim. Eve geldi\u011fimde annem listeyi g\u00f6rd\u00fc ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermi\u015f olamaz burada \u00e7ok yemek var' diyerek bana inanmad\u0131",Yetenekli oyuncu daha \u00f6nce kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda 140 kilodan 76 kiloya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etmi\u015fti.,Oyunculuk kariyerine 'Es Es, Pis Yedili, Ege'nin Hamsisi, Baba Cand\u0131r' gibi dizilerle ba\u015flayan Uraz Kayg\u0131laro\u011flu, y\u0131llar i\u00e7erisinde verdi\u011fi kilolarla adeta bamba\u015fka birine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,Star TV'nin iddial\u0131 dizilerinden Sefirin K\u0131z\u0131'nda Gediz rol\u00fcyle izleyicileri kendine hayran b\u0131rakan Uraz Kaygularo\u011flu'nun eskiden 140 kilo oldu\u011funu biliyor muydunuz?,Dizi izleyicilerinin yeni favorisi Sefirin K\u0131z\u0131'nda Gediz rol\u00fcyle kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan Uraz Kayg\u0131laro\u011flu'nun eski halini g\u00f6ren \u015foke oluyor.