Sefirin Kızı'na zirveyi kaptıran Çukur'a bir transfer daha!

\u00c7ukur'a Alara Turan da dahil oldu. Alara Turan, \u2018Song\u00fcl\u2019 karakteriyle Ak\u0131n\u2019\u0131n eski k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 canland\u0131racak. Turan, son olarak Karde\u015f \u00c7ocuklar\u0131 dizisinde yer alm\u0131\u015f fakat dizinin \u00f6mr\u00fc pek de uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc olmam\u0131\u015ft\u0131.,Peki, Alara Turan kimdir?\r\n\r\nAlara Turan, 14 Eyl\u00fcl 1995 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir.,E\u011fitimini Mimar Sinan G\u00fczel Sanatlar \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde tamamlam\u0131\u015ft\u0131r.,Son olarak Star Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan; kadrosunda Mehmet Aslantu\u011f, Ay\u00e7a Bing\u00f6l, Afra Sara\u00e7o\u011flu, Nur Fettaho\u011flu, Furkan And\u0131\u00e7, Murat Daltaban gibi isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 Karde\u015f \u00c7ocuklar\u0131 dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini ya\u015fad\u0131.,Karde\u015f \u00c7ocuklar\u0131 dizisinde Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Ba\u015fak burcudur.,\u00dc\u00e7 sezondur heyecanla izlenen Show TV'nin Ay Yap\u0131m imzal\u0131 dizisi \u00c7ukur, reyting s\u0131ralamalar\u0131ndaki zirvesini Sefirin K\u0131z\u0131 dizisine kapt\u0131rd\u0131. S\u0131kl\u0131kla dizide kadro de\u011fi\u015fikli\u011fiyle g\u00fcndeme gelen \u00c7ukur, yeni kan\u0131 an\u0131nda buldu.,Reyting s\u0131ralamas\u0131ndaki zirveyi Sefirin K\u0131z\u0131 dizisine kapt\u0131ran \u00c7ukur'da fla\u015f bir transfer ger\u00e7ekle\u015fti. Dizinin kadrosuna Alara Turan da dahil oldu.,Sefirin K\u0131z\u0131'na zirveyi kapt\u0131ran \u00c7ukur'a bir transfer daha! G\u00fczel oyuncu kadroya dahil oldu...