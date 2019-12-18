Şefler şaştı kaldı! Masterchef yarışmacıları tek tek açıkladı

'MasterChef T\u00fcrkiye' yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 17 Aral\u0131k Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00fcld\u00fcren anlar ya\u015fand\u0131.,Son 5'e kalan yar\u0131\u015fmac\u0131lar G\u00fczide, Alican, Ekin, Cemre ve Batuhan, yak\u0131nlar\u0131na y\u00f6neltilen "En \u00e7ok hangi \u015fefi seviyorlar" sorusunun cevab\u0131n\u0131 tahmin etmekte olduk\u00e7a zorland\u0131.,Hangi \u015fefin ismini s\u00f6ylecekleri \u015fa\u015f\u0131ran yar\u0131\u015fmac\u0131lar aras\u0131ndan do\u011fru tahmin edenler 1 bir puan kazan\u0131rken, yanl\u0131\u015f tahmin yapanlar da \u015feflerin esprili bir \u015fekilde sitemlerine maruz kald\u0131.,G\u00fczide: Somer \u015fef, G\u00fczide'nin ablesi: Mehmet \u015fef,Cemre: Somer \u015fef, Cemre'nin anneannesi: Mehmet \u015fef,Alican: Danilo \u015fef, Alican'\u0131n kuzeni: Danilo \u015fef,Ekin: Mehmet \u015fef, Ekin'in karde\u015fi: Mehmet \u015fef