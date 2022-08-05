Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Haberi alan ailesi sevinç gözyaşı döktü

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, A\u011fr\u0131'n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ile ter\u00f6ristler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada a\u011f\u0131r yaralan\u0131p, kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede \u015fehit olan Jandarma Astsubay K\u0131demli \u00c7avu\u015f Emre Dokumac\u0131\u2019n\u0131n (32) kan\u0131n\u0131n yerde kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurarak, \u201cRuhun \u015fad, Makam\u0131n ali olsun. Allah bizi, \u015fehitlerimize mahcup etmesin\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. , \u015eehidimizin intikam\u0131 al\u0131nd\u0131. Allah intikam\u0131n\u0131 alanlardan raz\u0131 olsun\u201d diye konu\u015ftu.,Baba H\u00fcseyin Dokumac\u0131 ise, o\u011flunun intikam\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sevin\u00e7li oldu\u011funu ifade ederek, \u201c\u015eehidimiz yerinde rahat uyusun. O\u011flum yerinde rahat uyusun. ,Benim bug\u00fcn d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcm. Bug\u00fcn yavrumun, o\u011flumun d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bayram\u0131 bug\u00fcn.,\u00c7orum\u2019un \u0130skilip il\u00e7esinde ya\u015fayan \u015fehidin halas\u0131 Leyla Yal\u00e7\u0131n, g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fularak, \u201cBenim bug\u00fcn bayram\u0131m. ,Gururla b\u00fcy\u00fctt\u00fcm. Ben onu seve seve b\u00fcy\u00fctt\u00fcm. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015fmek, onunla konu\u015fmak istiyorum. Bir ekme\u011fi \u00fc\u00e7e d\u00f6rde b\u00f6ld\u00fcm. Onu di\u011fer yavrular\u0131mdan hi\u00e7 ay\u0131rt etmedim\u201d dedi.,\u00d6\u011fle saatlerinde ter\u00f6rist Murat Karay\u0131lan'\u0131n \u00f6zel olarak g\u00f6revlendirdi\u011fi 2 ter\u00f6rist operasyonla etkisiz hale getirildi. ,Ye\u011feni Murat Yal\u00e7\u0131n ise, \u201c\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131klad\u0131. Emre\u2019yi \u015fehit eden \u015ferefsizlerin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc haberini ald\u0131k. Allah devletimize, milletimize, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimize zeval vermesin. Haberden \u00e7ok mutlu olduk. Allah \u015fehitlerimize mahcup etmesin\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.