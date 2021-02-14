Şehir hayatı sıkıcı geldi, köye yerleşip hayvancılık yapmaya başladı

\u0130stanbul\u2019da uzun s\u00fcre \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra \u015fehir karma\u015fas\u0131ndan s\u0131k\u0131lan Serdar Ero\u011flu, memleketi Tunceli\u2019ye d\u00f6nerek k\u00f6y\u00fcnde k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve k\u00fcmes hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.,\u0130stanbul\u2019da bay bayan kuaf\u00f6r salonu ve \u00e7i\u011f k\u00f6fte d\u00fckkanlar\u0131 oldu\u011funu belirten Serdar Ero\u011flu, \u201cBunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6zel g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u015eehir hayat\u0131 zor, karma\u015f\u0131k, karga\u015fa dolu. Son d\u00f6nemler s\u0131k\u0131c\u0131 gelmeye ba\u015flad\u0131. Ben normalde k\u00f6yde do\u011fdu\u011fum i\u00e7in hep k\u00f6ye bir \u00f6zlemim vard\u0131. Her sene iki \u00fc\u00e7 haftal\u0131\u011f\u0131na gelip gidiyordum. En sonunda karar\u0131m\u0131 de\u011fi\u015ftirerek k\u00f6y\u00fcme yerle\u015fmeye karar verdim. 2013 y\u0131l\u0131nda k\u00f6y\u00fcme yerle\u015ftim\u201d dedi.,Uzun y\u0131llar \u0130stanbul\u2019da farkl\u0131 i\u015fler yapan 36 ya\u015f\u0131ndaki Serdar Ero\u011flu, \u015fehri karma\u015fas\u0131ndan s\u0131k\u0131l\u0131nca \u00e7areyi memleketi Tunceli\u2019nin P\u00fcl\u00fcm\u00fcr \u0130l\u00e7esi\u2019ne ba\u011fl\u0131 Hac\u0131l\u0131 K\u00f6y\u00fc\u2019ne yerle\u015fmekte buldu. 2013 y\u0131l\u0131nda geldi\u011fi k\u00f6y\u00fcnde \u00f6nceleri okul lojman\u0131nda kalan Ero\u011flu, daha sonra babas\u0131ndan kalan arazi \u00fczerine modern bir ah\u0131r yaparak, k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve k\u00fcmes hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131. Kendi imkanlar\u0131yla 500 bin TL\u2019lik yat\u0131r\u0131m yapan Ero\u011flu, b\u00fct\u00fcn zorluklar\u0131na ra\u011fmen ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 hayat\u0131 sevdi\u011fini aktard\u0131.,Ero\u011flu, \u201c\u0130lk iki sene \u00e7ok zorlanm\u0131\u015ft\u0131m. Yeni bir hayat, k\u00f6y hayat\u0131. Ama \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr \u015fu anda iyi ge\u00e7iyor, al\u0131\u015ft\u0131k. \u0130\u015fimiz de g\u00fczel. Severek yap\u0131yoruz. Tabi ki zorluklar\u0131 var. \u00d6zellikle pandemi s\u00fcrecinde sat\u0131\u015flar azalsa da bir taraftan da do\u011fal \u00fcr\u00fcnlere olan talep art\u0131yor. Bir \u015fekilde kendi ya\u011f\u0131m\u0131zda kavruluyoruz. Gen\u00e7 arkada\u015flara k\u00f6ye yerle\u015fmelerini tavsiye ediyorum. Ama ilk iki \u00fc\u00e7 y\u0131l\u0131 sab\u0131rla atlat\u0131rlarsa iyi olur. Ben \u00e7ok zorluk ya\u015fad\u0131m. \u015eu an i\u00e7in her \u015fey \u00e7ok g\u00fczel gidiyor, memnunum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,K\u00f6y hayat\u0131n\u0131n son derece g\u00fczel ge\u00e7ti\u011fini kaydeden Serdar Ero\u011flu, gen\u00e7lere de k\u00f6ylerine d\u00f6nme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,K\u00f6ye yerle\u015firken hi\u00e7bir maddi imkan\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 ve i\u015fe s\u0131f\u0131rdan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ero\u011flu, \u201cYakla\u015f\u0131k iki y\u0131l \u00f6nce in\u015faata ba\u015flad\u0131m. Bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz yerler iki, iki bu\u00e7uk y\u0131l i\u00e7inde yap\u0131ld\u0131. \u015eu an burada koyun, ke\u00e7i besliyorum. S\u00fct sat\u0131yoruz, tulum peyniri, salamura peynir yap\u0131yoruz. Tavuklar\u0131m\u0131z, kazlar\u0131m\u0131z var. S\u00fcr\u00fclerimizi koruyan kangal \u00e7oban k\u00f6peklerimiz var. Bizim buras\u0131 k\u0131rsal kesim oldu\u011fu i\u00e7in yabani hayvan eksik oluyor. Kurdu, ay\u0131s\u0131, domuzu o y\u00fczden k\u00f6peklerimizin de iyi olmas\u0131 gerekiyor\u201d diye konu\u015ftu.