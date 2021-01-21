Şehir hayatından sıkılıp dağa kaçtılar

Ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u015fehir merkezindeki evlerini sat\u0131p i\u015f yerlerini de tasfiye eden \u00e7ift Kestel il\u00e7esinin Uluda\u011f eteklerindeki Da\u011fdibi k\u00f6y\u00fcne 3 kilometre mesafede orman i\u00e7erisinde bir arazi sat\u0131n ald\u0131.,\u00d6nceleri haftada sadece bir kez sat\u0131n ald\u0131klar\u0131 araziye gelerek \u00e7ad\u0131r kuran \u00e7ift, daha sonra bir baraka yaparak ba\u015flad\u0131klar\u0131 do\u011fa hayat\u0131na 5 ayr\u0131 evden olu\u015fan kamping ile devam etti. \r\n\r\n,\u0130hlas Haber Ajans\u0131 ekibini evlerinde misafir eden \u00e7ift, do\u011fada ge\u00e7irdikleri bir g\u00fcn\u00fc uygulamal\u0131 olarak anlatt\u0131.,3 y\u0131l \u00f6nce e\u015fi U\u011fur Tekin ile \u0130svi\u00e7re ve Fransa\u2019da yapt\u0131klar\u0131 1 ayl\u0131k do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc sonras\u0131nda do\u011fada ya\u015fam fikrinin kendilerinde peki\u015fti\u011fini belirten Sema Tekin, "U\u011fur'la y\u0131llard\u0131r do\u011fa sporlar\u0131 yap\u0131yoruz. Her ikimiz de do\u011fay\u0131 \u00e7ok seviyoruz. \u00dc\u00e7 y\u0131l \u00f6nce \u0130svi\u00e7re ve Fransa\u2019da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yakla\u015f\u0131k bir ayl\u0131k do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcnde do\u011fada ya\u015fama fikri her ikimizde de peki\u015fti." ,15 y\u0131l \u00f6nce tan\u0131\u015f\u0131p 5 y\u0131l \u00f6ncede evlenen U\u011fur ve Sema Tekin \u00e7ifti evliliklerinin 4. y\u0131l\u0131nda \u015fehir ya\u015fam\u0131ndan s\u0131k\u0131l\u0131p do\u011faya ka\u00e7may\u0131 tercih etti.,"Orada kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kampinglerde do\u011fada da ya\u015fanabilece\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Son d\u00f6nemlerde i\u015flerimiz de iyi gitmemeye ba\u015flad\u0131. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7in \u00e7ok fazla b\u00fct\u00e7emiz de yoktu. Her \u015feyi kendimiz yaparak burada bir ya\u015fam alan\u0131 olu\u015fturduk. Hayat\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcrebilmek i\u00e7in be\u015f d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazimizi do\u011fada kamp yapmak isteyenlerin hizmetine a\u00e7t\u0131k. Hafta sonlar\u0131 genellikle evli ve \u00e7ocuklu \u00e7iftler m\u00fc\u015fterimiz oluyor. Biz burada sadece kamping konaklama hizmeti veriyoruz. \u0130steyen \u00e7ad\u0131r kurabiliyor. \u0130steyen barakada kalabiliyor. Her an\u0131m\u0131z dolu, bo\u015f zaman\u0131m\u0131z neredeyse yok. Can\u0131m\u0131z\u0131n s\u0131k\u0131lmas\u0131na f\u0131rsat yok. Ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 g\u00fcnlerde de bol bol kitap okuyoruz. U\u011fur \u0130ngilizce \u00f6\u011freniyor. Bende a\u00e7\u0131k \u00f6\u011fretimde \u00e7ocuk geli\u015fim \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131fta okuyorum" dedi.,Ya\u015fad\u0131klar\u0131 yerin rak\u0131m\u0131n\u0131n bin 500 metre oldu\u011funu ifade eden Mehmet U\u011fur Tekin, "Bu seviyelerde sebze yeti\u015ftirmek zor. Ge\u00e7en y\u0131l ekti\u011fimiz hi\u00e7 bir sebzeden \u00fcr\u00fcn alamad\u0131k. K\u00f6y hayat\u0131na al\u0131\u015ft\u0131k. Tavuklar\u0131m\u0131z, k\u00f6peklerimiz, kedimiz var. Burada k\u00f6yl\u00fclerle aram\u0131z iyi. \u0130htiyac\u0131m\u0131z oldu\u011funda yard\u0131m\u0131m\u0131za ko\u015fuyorlar. Biz onlara, onlar bize al\u0131\u015ft\u0131. K\u0131\u015f g\u00fcnlerinde k\u00f6t\u00fc havalarda bir ihtiyac\u0131m\u0131z olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aray\u0131p soruyorlar. Onlar\u0131n bu insanc\u0131l davran\u0131\u015flar\u0131ndan mutlu oluyoruz" dedi.,Hayal etmekle ger\u00e7eklerin farkl\u0131 oldu\u011funu dile getiren Mehmet U\u011fur, b\u00fct\u00fcn zorluklar\u0131na ra\u011fmen ormanda ya\u015famaya devam edeceklerini s\u00f6zlerine ekledi.