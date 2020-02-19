Şehir şehir gezip topladığı takunyaları tarihi dizilere kiralıyor

"Ben bunlar\u0131 genellikle b\u00fcy\u00fck dizilere kiraya veriyorum. Bu takunyalar\u0131n tarihi 150 y\u0131l\u0131 a\u015f\u0131yor. Bu \u00fcr\u00fcnleri zaman\u0131nda insanlar kullanm\u0131\u015f. Elimde 20 tak\u0131m koleksiyon var." ,Yakla\u015f\u0131k 150 y\u0131ll\u0131k takunyalar i\u015f\u00e7ili\u011fi ve kullan\u0131lan malzemesiyle g\u00f6renleri kendine hayran b\u0131rak\u0131yor. ,T\u00fcrkiye'nin t\u00fcm illerini gezip sakl\u0131 kalm\u0131\u015f tarihi de\u011ferlerini bulup \u00e7\u0131kartan antikac\u0131 Aziz Al\u00e7i\u00e7ek, kendisine onlarca koleksiyon edindi.,Bu koleksiyonlardan biri olan tarihi takunyalar\u0131 ise il il gezip toplayarak temin etti. ,Antikac\u0131 Aziz Al\u00e7i\u00e7ek, "Toplad\u0131\u011f\u0131m bu takunyalar\u0131n 1840'dan 1910 y\u0131l\u0131na kadar tarihleri var. Her birinde de\u011fik \u015fehirlerin motifleri var. Bunlar\u0131n \u00e7o\u011fu restore edilmi\u015f." ,Birbirinden g\u00fczel i\u015flemeli takunyalar\u0131 son d\u00f6nemde yay\u0131nlanan tarihi dizilere kiral\u0131yor. ,"\u015eim\u015fir a\u011fac\u0131ndan, g\u00fcm\u00fc\u015ften, kaplumba\u011fa kabu\u011fundan yap\u0131lan takunyalar var, i\u015flemeleri g\u00fcm\u00fc\u015f ve sedeften yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.,El i\u015f\u00e7ili\u011fiyle oyularak s\u00fcslenmi\u015f tarihi takunyalar diziler taraf\u0131ndan s\u0131kl\u0131kla tercih ediliyor.