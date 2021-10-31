Şehirden şehire salla yolculuk

Bursa'n\u0131n B\u00fcy\u00fckorhan ve Bal\u0131kesir'in Dursunbey il\u00e7eleri s\u0131n\u0131rlar\u0131ndan akan Aliova \u00e7ay\u0131, iki \u015fehri birbirinden ay\u0131r\u0131yor. ,.,D\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fcler k\u00f6y\u00fc sakinleri, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz Bursa ile Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunuyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn s\u0131n\u0131rlar\u0131ndan Aliova \u00e7ay\u0131 ak\u0131yor. Bu \u00e7ay Bursa ile Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 ay\u0131r\u0131yor. Biz de bu \u00e7aya kendi imkanlar\u0131m\u0131zla sal yapt\u0131k. Bu salla buraya gelenleri Bursa'dan Bal\u0131kesir s\u0131n\u0131r\u0131na salla ge\u00e7iriyoruz. Bu yolculuk \u00fccretsiz. \u0130lk kez g\u00f6renlerin \u00e7ok ho\u015funa gidiyor, keyif al\u0131yorlar. Sal\u0131m\u0131z 4 ki\u015fi kapasiteli. Sal olmadan insanlar suyun i\u00e7ine girip kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7mek durumunda kal\u0131yordu. Biz de b\u00f6yle bir hizmet yapt\u0131k" dediler.\r\n,B\u00fcy\u00fckorhan il\u00e7esinin D\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fcler k\u00f6y\u00fc ile Dursunbey Delice k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131r\u0131ndan akan Aliova \u00e7ay\u0131na vatanda\u015flar sal kurdu. Kurulan bu ilkel salla vatanda\u015flar Bursa'dan Bal\u0131kesir'e yolculuk ediyor. ,Bursa ve Bal\u0131kesir il s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n ortas\u0131ndan akan \u00e7aydan vatanda\u015flar salla ge\u00e7ip, \u015fehirden \u015fehre yolculuk yap\u0131yor.,Vatanda\u015flar muhte\u015fem manzara e\u015fli\u011finde Aliova \u00e7ay\u0131n\u0131n \u00fczerinden salla bir \u015fehirden di\u011fer \u015fehre ge\u00e7iyor.,B\u00f6lgede bulunan do\u011fal g\u00fczellikler buraya \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131 \u00e7ekiyor. Tamamen \u00fccretsiz olan salla yolculuk ilk kez b\u00f6lgeye gezmeye gelenlerin b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7ekiyor. \r\n