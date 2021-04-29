Şehit ateşi Amasya’ya düştü...

Irak'\u0131n kuzeyine y\u00f6nelik Pen\u00e7e-\u015eim\u015fek Harekat\u0131'nda \u015fehit olan Veteriner Uzman Onba\u015f\u0131 H\u00fcsamettin G\u00f6k\u00e7e'nin memleketi belli oldu.,Amasya Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Turgay \u0130lhan, Amasya Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Sar\u0131 ve beraberindekiler, 22 ya\u015f\u0131ndaki G\u00f6k\u00e7e'nin \u015fehadet haberini, Hac\u0131lar Meydan\u0131 Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin G\u00f6k\u00e7e'ye verdi. Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sar\u0131, \u201cAc\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck. Y\u00fcre\u011fimiz yan\u0131yor. Bizler burada rahat orucunu tutsun, huzur i\u00e7inde bulunsun diye gencecik bir delikanl\u0131m\u0131z bu millet u\u011fruna, vatan u\u011fruna \u015fehadet \u015ferbetini i\u00e7mi\u015ftir\u201d dedi.,\u015eehidin ailesine ve t\u00fcm Amasya\u2019ya ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileyen AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Akif Kesmekaya da, \u201c\u015eehit kanlar\u0131yla sulanan bu vatan topra\u011f\u0131n\u0131n ne ilk \u015fehididir, nede son \u015fehididir. Vatan\u0131m\u0131z, milletimiz i\u00e7in bu ad\u0131mlar\u0131 atmaya devam edece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Amasya Belediyesi ekiplerince \u015fehidin evine ve evinin bulundu\u011fu soka\u011fa T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131ld\u0131.\r\n,Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u015eehit Uzman Onba\u015f\u0131 G\u00f6k\u00e7e i\u00e7in ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131mlad\u0131. Akar, mesaj\u0131nda, "Kahraman \u015fehidimize \u015fahs\u0131m ve Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 mensuplar\u0131 ad\u0131na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131r dilerim." ifadesini kulland\u0131. "Sizi topra\u011fa de\u011fil, y\u00fcre\u011fimize g\u00f6md\u00fck. Vatan size minnettard\u0131r" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla yay\u0131mlanan mesajda, \u015fehit G\u00f6k\u00e7e'nin foto\u011fraf\u0131na da yer verildi.\r\n,., Ac\u0131s\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015fehit babas\u0131 Cemalettin G\u00f6k\u00e7e\u2019nin kendilerine \u2018Vatan sa\u011folsun. Bende haz\u0131r\u0131m\u201d s\u00f6zleriyle yan\u0131t verdi\u011fini belirten Ba\u015fkan Sar\u0131, \u201cT\u00fcrk milleti her zaman haz\u0131r. Allahu Teala o hain \u00e7eteleri, hain \u015febekeyi Kahhar s\u0131fat\u0131yla kahreylesin. Peri\u015fan eylesin. Biz, bir \u00f6l\u00fcr bin diriliriz. Onlar kendilerine yer aras\u0131nlar. Onlar\u0131n hepsi geberecekler. Lakin Ankara\u2019n\u0131n g\u00f6be\u011findeki \u015febekeyi de unutmamak laz\u0131m. Bu milletin vergisinden maa\u015f al\u0131p, saltanat s\u00fcr\u00fcp, korunma z\u0131rh\u0131na b\u00fcr\u00fcn\u00fcp, Meclis'te oturan \u015febekeyi de unutmamak laz\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.