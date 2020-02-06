Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Van'da \u00e7\u0131\u011f felaketinde \u015fehit d\u00fc\u015fen askerler ve g\u00fcvenlik korucular\u0131n\u0131n naa\u015flar\u0131, d\u00fczenlenen t\u00f6renin ard\u0131ndan memleketlerine u\u011furland\u0131.\r\n,Van'da ya\u015fanan \u00e7\u0131\u011f felaketinde \u015fehit d\u00fc\u015fen askerler ve g\u00fcvenlik korucular\u0131 ile Hakkari'de el bombas\u0131n\u0131n patlamas\u0131 sonucu \u015fehit d\u00fc\u015fen asker i\u00e7in Van Jandarma Filo Komutanl\u0131\u011f\u0131nda t\u00f6ren d\u00fczenlendi. ,T\u00f6rende \u015fehitlerin b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fayan yak\u0131nlar\u0131 a\u011f\u0131tlar yakt\u0131. T\u00f6renin ard\u0131ndan 12 askerin naa\u015f\u0131 T\u00fcrk Hava Kuvvetlerine ait kargo u\u00e7aklar\u0131yla memleketlerine u\u011furlan\u0131rken, \u015fehit korucular\u0131n ve itfaiye erlerinin naa\u015flar\u0131 da topra\u011fa verilmek \u00fczere Van merkez ve \u00c7atak il\u00e7esine g\u00f6nderildi.,Van'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi sonucunda alt\u0131na kalanlar\u0131 kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan ikinci \u00e7\u0131\u011f felaketi sonras\u0131nda \u015fehit olan Eski\u015fehirli Jandarma Uzman Onba\u015f\u0131 Tarkan Karaca'n\u0131n cenaze program\u0131 belli oldu., Karaca, Van'da d\u00fczenlenen t\u00f6renin ard\u0131ndan u\u00e7ak ile getirilece\u011fi 1. Ana Jet \u00dcs Komutanl\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131lanacak. Uzman Onba\u015f\u0131 Karaca'n\u0131n naa\u015f\u0131 buradan al\u0131narak cenaze namaz\u0131n\u0131n k\u0131l\u0131naca\u011f\u0131 Re\u015fadiye Camii'ne getirilecek. \u015eehit Uzman Onba\u015f\u0131, ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kanl\u0131p\u0131nar \u015eehitli\u011fi'ne defnedilecek.,.,Van'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde meydana gelen \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi sonucunda \u015fehit olan Eski\u015fehirli Jandarmar Uzman Onba\u015f\u0131 Tarkan Karaca, ikindi namaz\u0131 sonras\u0131nda memleketinde topra\u011fa verilecek.