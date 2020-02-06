Şehri rüzgar vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, okullar tatil edildi

Kentte saatteki h\u0131z\u0131 110 kilometreyi bulan r\u00fczgar nedeniyle bir\u00e7ok evin \u00e7at\u0131s\u0131 u\u00e7arken, r\u00fczgar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu zararlar g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u015eehirde d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde etkisini art\u0131ran r\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131, baz\u0131 b\u00f6lgelerde saatte 110 kilometreye kadar ula\u015ft\u0131.\r\n,Talas, Melikgazi ve Kocasinan il\u00e7eleri ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da mahallelerde binalar\u0131n \u00e7at\u0131lar\u0131 u\u00e7tu, a\u011fa\u00e7lar devrildi.\r\n,R\u00fczgar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu hasar ise g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,\u00c7at\u0131dan d\u00fc\u015fen par\u00e7alar ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015ferken, \u00e7ok say\u0131da ara\u00e7ta b\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri vatanda\u015f\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in zarar g\u00f6ren ara\u00e7lar i\u00e7in tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\r\n,Sabah uyanarak i\u015fe gitmek isteyen vatanda\u015flar da ara\u00e7lar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. Arac\u0131 zarar g\u00f6ren bir vatanda\u015f, b\u00fcy\u00fck bir ses geldi\u011fini, a\u015fa\u011f\u0131 indiklerinde ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerine \u00e7at\u0131 par\u00e7alar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fcklerini s\u00f6yledi.\r\n,Okullar 1 g\u00fcn tatil edildi\r\n,\u00d6te yandan r\u00fczgar\u0131n etkili oldu\u011fu Talas il\u00e7esinde ise okullar 1 g\u00fcn s\u00fcreyle tatil edildi.\r\n,.