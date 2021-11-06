Şehrin orta yerindeki esrarengiz mezarlar görenleri şaşkına çeviriyor

Amasya'n\u0131n Merzifon il\u00e7esine ilk kez gelenler, sokak ortas\u0131ndaki mezarl\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor. Mezarlar, dua eden y\u00f6re halk\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenli olarak temizlenirken, il\u00e7ede ya\u015fayanlar bu duruma al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve normal kar\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtiyor.,\u0130MAR DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130KLER\u0130 NEDEN\u0130YLE SOKAK ORTASINDA KALDILAR\r\n\r\nDo\u011fup b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc kentteki bu mezarlar\u0131n bulundu\u011fu yerlerin eskiden mezarl\u0131k oldu\u011funu hat\u0131rlatan emekli \u00f6\u011fretmen Ruzi H\u0131z\u0131r Ak\u0131n, zamanla imar de\u011fi\u015fiklikleri nedeniyle nakledilen mezarlardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n bu \u015fekilde sokak ortas\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130\u015e YER\u0130N\u0130 HER SABAH MEZARIN BA\u015eINDA DUA EDEREK A\u00c7IYOR\r\n\r\nKafesinin \u00f6n\u00fcnde bulunan mezar\u0131n ba\u015f\u0131nda her sabah dua ederek i\u015f yerinin kap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7an Alaattin \u00c7orumlu ise m\u00fc\u015fterilerinin \u00e7evre illerden de ziyaret\u00e7i \u00e7eken bu mezar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde k\u0131sa s\u00fcreli \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti., S\u0131n\u0131f arkada\u015f\u0131 Mustafa \u00d6zkaraka\u015fo\u011flu da yerle\u015fim yerleriyle i\u00e7 i\u00e7e konumdaki mezarlar\u0131n kendilerini \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131., \u0130l\u00e7e halk\u0131n\u0131n al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 mezarlar\u0131 \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc bulmad\u0131\u011f\u0131na ve ikisinin \u00fczerinde 'Murat Dede' yazmas\u0131n\u0131n tesad\u00fcfen de\u011fil geleneksel bir yakla\u015f\u0131m oldu\u011funa de\u011finen Ak\u0131n, \u201cMezar hakk\u0131nda bilgi yoksa kutsiyet atfedildi\u011fi i\u00e7in b\u00fct\u00fcn mezarlara \u2018Murat Dede\u2019 denir\u201d diye konu\u015ftu.,Sinop\u2019tan geldi\u011fi Merzifon\u2019da market \u00f6n\u00fcnde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc mezara \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi Safa \u00d6zcan, vasiyet gere\u011fi buraya defnedildi\u011fini sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Amasya'da marketin \u00f6n\u00fcnde, apartman giri\u015finde, kald\u0131r\u0131mlarda ve yol ortas\u0131nda bulunan mezarlar g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor.,KAYNAK: \u0130HA