Seksenler dizisinin Rukiye'sini gören tanıyamıyor!

Yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmaya haz\u0131rlanan Seksenler'de evin biricik annesi Rukiye'nin son halini g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,Rukiye karakterine hayat veren \u00d6zlem T\u00fcrkad, mide k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131yla 35 kilo verdi.\r\n\r\n,M\u00fcjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar k\u0131sm\u0131nden mezun olan \u00d6zlem T\u00fcrkad, Haldun Dormen ve Kabare b\u00f6lme Tiyatrolar\u0131nda da g\u00f6rev adl\u0131.\r\n\r\n,Usta oyunculardan dersler alan Seksenler oyuncusu \u00d6zlem T\u00fcrkad, son haliyle herkesin dikkatini \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u015eimdiye kadar bir\u00e7ok TV dizisinde roller alan T\u00fcrkad, ilk kez 2000 y\u0131l\u0131nda "7 Numara" diziyle TV oyunculu\u011fu kariyerine ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,2003 y\u0131l\u0131nda, ilk kez "Giz" adl\u0131 sinema filmiyle beyaz perdeye ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n,5 sezon boyunca rol ald\u0131\u011f\u0131 "Seksenler" dizisinde, Rasim \u00d6ztekin'in e\u015fi olan "Rukiye" karakteri ile b\u00fcy\u00fck be\u011feni ald\u0131 ve geni\u015f kitlelerce tan\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zlem T\u00fcrkad 2015 y\u0131l\u0131nda \u00d6mer Aldemir ile evlendi.\r\n\r\n,\u00d6zlem T\u00fcrkad oyunculuk d\u0131\u015f\u0131nda e\u015fi \u00d6mer Aldemir'le s\u0131k s\u0131k seyahat ediyor, birlikte d\u00fcnyay\u0131 ke\u015ffediyor.\r\n\r\n,\u00d6mer Bey foto\u011fraf \u00e7ekmeyi \u00e7ok seviyor. E\u015finin gizli gizli \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 da s\u0131k s\u0131k Instagram hesab\u0131nda yay\u0131nl\u0131yor.\r\n\r\n,.