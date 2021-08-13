Sel deprem gibi yıktı geçti

Kastamonu, kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan sele teslim oldu.,25 can\u0131n yitip gitti\u011fi \u015fehirde selden sonra ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.,Sel felaketinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Kastamonu'nun Bozkurt il\u00e7esindeki son durum havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi., Sel sular\u0131 k\u00f6pr\u00fcleri y\u0131k\u0131p, heyelanlara yol a\u00e7arken, bir\u00e7ok evin de sular alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf karelerine yans\u0131d\u0131. ,.,Sel felaketinin 3\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde arama kurtarma faaliyetleri s\u00fcrerken yaralar da sar\u0131lmaya devam ediyor.