Selçuk Bayraktar duyurdu! Milli havacılık tarihinde bir ilk

\u0130lk milli \u0130HA ihracat\u0131n\u0131 2012'de ger\u00e7ekle\u015ftiren Baykar, 2021\u2019de 664 milyon dolarl\u0131k S\/\u0130HA sistemi ihracat\u0131n\u0131 tamamlayarak gelirlerinin y\u00fczde 80\u2019den fazlas\u0131n\u0131 ihracattan elde etti. Milli T\u0130HA Bayraktar AKINCI\u2019ya ilgi duyan bir\u00e7ok \u00fclke ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler devam ediyor.\r\n\r\n,Baykar Teknoloji Lideri Sel\u00e7uk Bayraktar, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla BAYRAKTAR AKINCI B T\u0130HA'n\u0131n bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fen test u\u00e7u\u015funda rekora u\u00e7tu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bayraktar AKINCI T\u0130HA\u2019n\u0131n 2 X 750 HP olmak \u00fczere toplam 1500 HP\u2019ye sahip olan B modeli devam eden test u\u00e7u\u015flar\u0131nda milli havac\u0131l\u0131k tarihimizin irtifa rekorunu k\u0131rmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Envantere giren Bayraktar AKINCI A T\u0130HA, 2 X 450 HP olmak \u00fczere toplam 900 HP g\u00fcce sahip motorlarla g\u00f6rev yap\u0131yor. Milli T\u0130HA\u2019n\u0131n yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C ise 2 X 950 HP olmak \u00fczere toplamda 1900 HP motor g\u00fcc\u00fcne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C T\u0130HA\u2019n\u0131n da ilk u\u00e7u\u015funu yak\u0131n zamanda yapmas\u0131 hedefleniyor.,\u0130K\u0130 \u00dcLKE \u0130LE \u0130HRACAT S\u00d6ZLE\u015eMES\u0130\r\n\r\nBayraktar AKINCI T\u0130HA i\u00e7in \u015fimdiye kadar 2 \u00fclke ile ihracat s\u00f6zle\u015fmesi imzaland\u0131. Yap\u0131lan s\u00f6zle\u015fmeler kapsam\u0131nda Bayraktar AKINCI T\u0130HA ve yer sistemlerinin 2023 y\u0131l\u0131ndan itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.,Kar, k\u0131\u015f demeden \u00c7orlu\u2019da test u\u00e7u\u015flar\u0131na devam eden Bayraktar AKINCI B, farkl\u0131 irtifalarda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi testlerin ard\u0131ndan 40 bin 170 feet y\u00fcksekli\u011fe \u00e7\u0131kt\u0131. Bayraktar AKINCI B, b\u00f6ylece yerli ve milli bir hava arac\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 en y\u00fcksek irtifaya ula\u015fm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n,KEND\u0130 REKORUNU KIRDI\r\n\r\n29 A\u011fustos 2021\u2019de Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6renle envantere giren Bayraktar AKINCI T\u0130HA, 8 Temmuz 2021 tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi u\u00e7u\u015f testinde 38 bin 39 feet y\u00fcksekli\u011fe \u00e7\u0131karak havac\u0131l\u0131k tarihimizin irtifa rekorunu k\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Bayraktar AKINCI T\u0130HA\u2019lar h\u00e2lihaz\u0131rda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimiz taraf\u0131ndan aktif olarak operasyonel g\u00f6revlerde kullan\u0131l\u0131yor. \u015eu ana kadar g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI T\u0130HA girdi.,REKOR U\u00c7U\u015e: 40.170 FEET\u2019E \u00c7IKTI\r\n\r\nSavunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 liderli\u011finde y\u00fcr\u00fct\u00fclen AKINCI projesi kapsam\u0131nda Baykar taraf\u0131ndan yerli ve milli imk\u00e2nlarla geli\u015ftirilen Bayraktar AKINCI T\u0130HA\u2019n\u0131n (Taarruzi \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131) B modeli ge\u00e7ti\u011fimiz hafta g\u00f6ky\u00fcz\u00fc ile bulu\u015fmu\u015ftu.