Semih Şentürk villasını satıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Uzun s\u00fcre Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen ve futbolcu ge\u00e7ti\u011fimiz sene Eski\u015fehirspor formas\u0131yla b\u0131rakan Semih \u015eent\u00fcrk, Beykoz'daki villas\u0131n\u0131 sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131.,Y\u0131llarca Fenerbah\u00e7e'de top ko\u015fturduktan sonra Antalyaspor ve \u0130stanbul Ba\u015fak\u015fehir formalar\u0131 giyen, \u015fimdi ise Eski\u015fehirspor'un ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele eden Semih \u015eent\u00fcrk l\u00fcks villas\u0131n\u0131 sat\u0131yor.,\u00dcnl\u00fc futbolcu ve 2003 y\u0131l\u0131nda evlendi\u011fi e\u015fi P\u0131nar \u015eent\u00fcrk, 10 y\u0131l \u00f6nce Beykoz'dan sat\u0131n ald\u0131klar\u0131, 1200 metrekare arazi i\u00e7in bulunan 12 odal\u0131 ve 6 banyolu evlerini g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131.,\u00c7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn foto\u011fraflar\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00e7er\u00e7eve de g\u00f6zlerden ka\u00e7mad\u0131.,P\u0131nar \u015eent\u00fcrk, villan\u0131n sat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ilan verdi. \u00c7ift, evleri i\u00e7in 19 milyon TL istiyor.,