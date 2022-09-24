Şendul Şaban’daki Kemal Sunal’ın kızını oynayan ufaklık herkesin yakından tanıdığı biri çıktı… Gerçeği öğrenenler şaşırıyor

‘Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Şabanoğlu Şaban', 'Üç Kağıtçı' gibi birçok yapımda rol alan Kemal Sunal, ‘Şendul Şaban’ filminde de başrol üstlenmişti. Gösterime girdiği dönemden bu yana büyük beğeni toplayan filmde ünlü oyuncuya küçük bir kız eşlik etmişti. O dünyalar tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki öğrenenlerin ağzı açık kalıyor. İşte duyunca şaşıracağınız o gerçek…