Şenol Güneş'ten şok Arda Turan ve yabancı futbolcu itirafı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı futbolcu sayısının azaltılmasından yana olduğunu belirterek, "Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım.