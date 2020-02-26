Şenol Güneş'ten şok Arda Turan ve yabancı futbolcu itirafı!

A Milli Futbol Tak\u0131m\u0131 Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f, yabanc\u0131 futbolcu say\u0131s\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131ndan yana oldu\u011funu belirterek, "Yabanc\u0131ya y\u00fczde y\u00fcz kar\u015f\u0131 de\u011filim, daha iyi taranmas\u0131ndan yanay\u0131m. ,Daha az, daha kaliteli, daha bize katk\u0131 verecek oyuncu \u00f6nemli." dedi.\r\n\r\n,G\u00fcne\u015f, \u0130zmir Ticaret Odas\u0131'nda d\u00fczenlenen "Milliyet ve \u0130zmir Ticaret Odas\u0131 Bulu\u015fmas\u0131" etkinli\u011findeki konu\u015fmas\u0131nda, T\u00fcrk kul\u00fcplerinin borcunun her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n,Tesis yard\u0131m\u0131 diye al\u0131nan paralar\u0131n yabanc\u0131ya, transfere harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00fcne\u015f, "Yabanc\u0131ya gidiyor ama futbol d\u00fczelmiyor. ,Al\u0131nan paralar \u00e7\u00f6z\u00fcm olmuyor. Bir \u00fcretim yapmam\u0131z laz\u0131m, iki yabanc\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcp kaliteyi \u00e7evirmemiz laz\u0131m." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Futbolcu yeti\u015ftirmede de planlaman\u0131n \u00e7ok iyi yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini aktaran G\u00fcne\u015f, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Yabanc\u0131n\u0131n kimseye zarar\u0131 var m\u0131. Var tabii ki. Ben 20 milyon avroya ald\u0131\u011f\u0131m bir oyuncu varken, bedavaya bir oyuncu gelip de kafa kafayaysa 20 milyonu harcayamam. Benimki anormal iyi oynayacak, vazge\u00e7ilmeyecek ama buna ra\u011fmen en az paray\u0131 o alacak. Ben b\u00f6yle bakt\u0131\u011f\u0131m s\u00fcrece \u00fcretim yapamam ki, bu \u00f6rne\u011fi g\u00fczel yapmam\u0131z laz\u0131m. X oyuncu oynad\u0131, fazla para alan oyuncu rahats\u0131z oluyor, 'beni b\u0131rak\u0131n' diyor."