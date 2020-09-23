Serada yetiştirdikleri kudret narı için sipariş yağıyor

\u0130\u00e7eri\u011findeki vitamin, mineral, lif ve pek \u00e7ok element dolay\u0131s\u0131yla ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k g\u00fc\u00e7lendirmeye yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu bilinen kudret nar\u0131na olan ilgi korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 dolay\u0131s\u0131yla art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.,Arkada\u015flar\u0131n\u0131n tavsiyesi \u00fczerine Bart\u0131n\u2019\u0131n Akp\u0131nar k\u00f6y\u00fcndeki evlerinin bah\u00e7esinde yer alan seralarda kudret nar\u0131 yeti\u015ftirmeye ba\u015flayan 25 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ift yumurta ikizleri Koray ve \u015eenay Keskin yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131ndan sipari\u015f almaya ba\u015flad\u0131lar.,\u0130nternetten yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda kudret nar\u0131n\u0131n ekimi, yeti\u015fme ortam\u0131 ve faydalar\u0131na dair geni\u015f bilgiler edinen ikiz karde\u015fler \u00f6zellikle korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131nda talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yurdun d\u00f6rt bir yan\u0131ndan sipari\u015f geldi\u011fini belirttiler.,Kudret nar\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131 bizzat t\u00fcketerek anlayan m\u00fc\u015fterilerinin s\u00fcrekli olarak talepte bulunduklar\u0131n\u0131 da kaydeden Keskin karde\u015fler gelecek y\u0131llarda artan talebe g\u00f6re \u00fcretimi art\u0131rmay\u0131 hedefliyorlar.,Bursa\u2019da ya\u015fayan bir arkada\u015f\u0131n\u0131n tavsiyesi \u00fczerine kudret nar\u0131 yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Koray Keskin, \u201cBursa\u2019da bir tane arkada\u015f\u0131m vard\u0131. Oda b\u00f6yle \u00e7ift\u00e7ilikle u\u011fra\u015f\u0131yor. Ben g\u00f6nder dedim hani neler yap\u0131yorsun neler dikiyorsun diye. Oda g\u00f6nderdi kiraz vs. birde bunu g\u00f6nderdi bana. Bunun resmini g\u00f6nderdi ve \u00e7ok ilgin\u00e7 geldi bana. \u0130\u015fte bu ne dedim? Bu ne i\u015fe yar\u0131yor dedim? Ondan \u00f6\u011frendim. Burada olur mu olmaz m\u0131, orada ne zaman ekiliyor burada ne zaman ekiliyor ara\u015ft\u0131rd\u0131m? Mesela ben bunu ald\u0131\u011f\u0131mda nisan ay\u0131nda ekmem gerekiyordu. Bunu internetten \u00f6\u011frendim. Ald\u0131m ektim ve yeti\u015ftirdim. B\u00f6yle oldu. Faydas\u0131 da \u00e7ok internette de var. Mesela korona d\u00f6neminde insanlar\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k kazanmas\u0131 gerekiyor. C vitamini ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamas\u0131 gerekiyor. Bunda da C vitamini olduk\u00e7a bol\u201d dedi.,Faydas\u0131n\u0131 g\u00f6ren insanlar s\u00fcrekli al\u0131yorlar\r\n\u0130kiz karde\u015fi ile birlikte kudret nar\u0131 yeti\u015ftirdiklerini ve yurdun bir\u00e7ok noktas\u0131ndan sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden \u015eenay Keskin ise, \u201cBilen insanlar zaten s\u00fcrekli al\u0131yorlar. Devaml\u0131 m\u00fc\u015fteriler var. S\u00fcrekli kullan\u0131lmas\u0131 gereken bir \u015fey. D\u0131\u015far\u0131dan da isteyenler var. \u0130\u015fte Adana\u2019dan istiyorlar. Urfa\u2019dan istiyorlar. Ba\u015fka yerlerden de m\u00fc\u015fterilerimiz var. Faydas\u0131n\u0131 g\u00f6ren ve anlayan insanlar s\u00fcrekli al\u0131yorlar zaten. Faydas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorlar \u00e7\u00fcnk\u00fc. \u015eu anda korona d\u00f6nemi. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011fa da iyi geliyor. Mide rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na da iyi geliyor.\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131.,