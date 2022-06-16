Seray Sever’den aile pozu: İkiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

.,2018 y\u0131l\u0131nda Eray S\u00fcnb\u00fcl ile nikah masas\u0131na oturan oyuncu Seray Sever, daha \u00f6nce 8 kez t\u00fcp bebek tedavisi g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. Sever, ge\u00e7ti\u011fimiz Nisan ay\u0131nda k\u0131zlar\u0131n\u0131 kuca\u011f\u0131na ald\u0131. ,48 ya\u015f\u0131ndaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, Nisan ay\u0131nda anne olmu\u015ftu.,Instagram\u2019da 480 bin takip\u00e7isi bulunan ve sosyal medya hesab\u0131n\u0131 aktif kullanan Sever, e\u015fi ve k\u0131zlar\u0131yla foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Sever, defalarca t\u00fcp bebek tedavisi g\u00f6rd\u00fckten sonra ikiz bebekleri Sofia ve Alya\u2019y\u0131 kuca\u011f\u0131na alman\u0131n sevincini ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. ,\u00dcnl\u00fc isim, e\u015fi ve ikiz k\u0131zlar\u0131yla kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7erek \u2018aile pozu\u2019 verdi. \u00c7ektirdikleri foto\u011fraflar\u0131 ise sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015fmay\u0131 ihmal etmedi.,\u00dcnl\u00fc sunucu payla\u015f\u0131m\u0131nda \u201cAllah'\u0131m nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm. Nefesim, kalp at\u0131\u015f\u0131m. K\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131n ilk foto\u011fraflar\u0131. Her saniye a\u015fkla, heyecanla, duygu dolu ge\u00e7iyor. Rabbim b\u00fct\u00fcn evlatlar\u0131m\u0131z\u0131 korusun bizlere ba\u011f\u0131\u015flas\u0131n, bizleri de onlara\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u201c\u00c7ok uzun zamand\u0131r anne olmak i\u00e7in emek verdim. Allah'a \u00e7ok dua ettim dualar\u0131m da kabul oldu\u201d diyen Sever ikiz k\u0131zlar\u0131 Sofia ve Alya\u2019n\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc ilk kez g\u00f6sterdi.