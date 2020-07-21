Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama! Futbola geri dönecek mi?

Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda, futbola geri d\u00f6n\u00fcp d\u00f6nmeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'\u0131 sat\u0131n almas\u0131ndan sonra, Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131 da kadrosuna kataca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.,Daha \u00f6nce 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu hakk\u0131nda konu\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131, "Sercan futbolcu olarak en verimli ya\u015f\u0131nda ve \u015fovunu yapacak ya\u015fta. ,Instagram hesab\u0131ndan transfer iddialar\u0131na yan\u0131t veren Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Hollanda'ya transfer olabilece\u011fini ima etti., 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, "Acun a\u011fabey ile de konu\u015ftuk bu mevzular\u0131. Haftaya sonu\u00e7lan\u0131r diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum." ifadelerini kulland\u0131.,Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m daha \u00f6nce 2 kez Galatasaray ve 1 kez de Bursaspor ile S\u00fcper Lig'de \u015fampiyonluk ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131.,Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015f\u00fcnsene. Topu al\u0131p gidiyor. Hollanda seyircisi trib\u00fcnde. Olur olmaz ayr\u0131 bir \u015fey" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.