Sergen Yalçın mesajı verdi, yönetim harekete geçti

Denizlispor kar\u015f\u0131s\u0131nda al\u0131nan 5-1'lik galibiyet sonras\u0131 Teknik Direkt\u00f6r Sergen Yal\u00e7\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezonun mesajlar\u0131n\u0131 verdi.,Ma\u00e7\u0131 altyap\u0131dan yeti\u015fen 4 oyuncuyla tamamlayan ve kadroyu gen\u00e7le\u015ftirmek isteyen Yal\u00e7\u0131n, "Be\u015fikta\u015f'ta 11 gen\u00e7 oynamaz. Bu tak\u0131m seneye b\u00fct\u00fcn kupalar\u0131 almak i\u00e7in sezona ba\u015flayacak" diyerek mesaj\u0131n\u0131 verdi. ,R\u0131dvan ve Ersin'e \u00e7ok g\u00fcvenen, Erdo\u011fan ve Kartal'\u0131 da de\u011ferlendirmek isteyen Yal\u00e7\u0131n, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon kiral\u0131ktan d\u00f6necek olan O\u011fuzhan ve Fatih Aksoy'u da planlar\u0131n\u0131n aras\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,Be\u015fikta\u015f'ta son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131nda yedek kalan Caner Erkin'le yollar ayr\u0131l\u0131yor. ,Sezon sonunda s\u00f6zle\u015fmesi bitecek olan tecr\u00fcbeli oyuncunun kadrodan ayr\u0131lmas\u0131nda sak\u0131nca g\u00f6rmeyen Yal\u00e7\u0131n, bu b\u00f6lgede yeni bir transfer istiyor. Sergen Yal\u00e7\u0131n'\u0131n istedi\u011fi isim, Alanyaspor formas\u0131 giyrn N'Sakala. ,G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'le anla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 da isteyen Yal\u00e7\u0131n, Adem Ljajic i\u00e7in de raporunu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda sunacak. Savunmadan Vida ve Roco'ya teklifler gelmesi halinde de\u011ferlendirilmesini isteyen 47 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam, ayr\u0131ca G\u00f6khan T\u00f6re i\u00e7in de giri\u015fimlerin ba\u015flamas\u0131ndan yana. , Sergen Yal\u00e7\u0131n'\u0131n tak\u0131ma oynatt\u0131\u011f\u0131 co\u015fkulu futboldan \u00e7ok memnun olan siyah-beyazl\u0131 y\u00f6neticiler, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezonun b\u00fct\u00e7esi do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayacak. (\u0130HA)