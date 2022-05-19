Seri üretim için geri sayım: Dördüncü Gökbey prototipi ilk kez görüntülendi

Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey, dördüncü prototipi ile ilk kez görüntülendi. Gökbey’in tasarımı ve özellikleri herkesi kendine hayran bıraktı.