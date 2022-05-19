Seri üretim için geri sayım: Dördüncü Gökbey prototipi ilk kez görüntülendi

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Savunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan projelendirilen ve TUSA\u015e taraf\u0131ndan \u00fcretilen G\u00f6kbey, alan\u0131n\u0131n en iyileri aras\u0131nda yer al\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019nin yerli ve milli helikopterini \u00fcretmesi amac\u0131yla yap\u0131m\u0131na ba\u015flanan ve ba\u015far\u0131yla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri \u2018G\u00f6kbey\u2019 h\u0131zla seri \u00fcretime do\u011fru ilerliyor. ,D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc prototip, ilk kez \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Siyah rengiyle kendine \u2018yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u2019 dedirten helikopter, tasar\u0131m\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra teknik \u00f6zellikleri ile hayranl\u0131k uyand\u0131rd\u0131.,En zorlu iklim ve co\u011frafyalarda dahi y\u00fcksek irtifa ve y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131kta gece ve g\u00fcnd\u00fcz ko\u015fullar\u0131nda etkin bir \u015fekilde faaliyet g\u00f6sterebilecek G\u00f6kbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullan\u0131larak tasarlan\u0131yor ve \u00fcretiliyor.,G\u00f6kbey, t\u00fcm yap\u0131sal elemanlar\u0131 ile s\u0131f\u0131rdan tasarlan\u0131p \u00fcretildi\u011fi i\u00e7in tam ba\u011f\u0131ms\u0131z bir proje olmas\u0131 ile de dikkat \u00e7ekiyor. Bu sayede her t\u00fcrl\u00fc ko\u015ful ve iste\u011fe g\u00f6re modifikasyon i\u015flemleri ger\u00e7ekle\u015ftirilerek konf\u00fcgre edilebilecek.,TUSA\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr Temel Kotil, T\u00fcrkiye\u2019nin yerli ve milli helikopteri G\u00f6kbey\u2019in seri \u00fcretim \u00f6ncesi son prototipi olan 4\u2019\u00fcnc\u00fc prototipin de havaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayarak, foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131. ,Yerli imkanlarla geli\u015ftirilip \u00fcretilen ilk genel maksat helikopteri G\u00f6kbey ilk u\u00e7u\u015funu 6 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde saat 06.00\u2019da ba\u015far\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirirken, 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n ortalar\u0131nda da seri \u00fcretime ge\u00e7mesi bekleniyor. ,Yerli ve milli genel maksat helikopteri G\u00f6kbey, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc prototipi ile ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. G\u00f6kbey\u2019in tasar\u0131m\u0131 ve \u00f6zellikleri herkesi kendine hayran b\u0131rakt\u0131. ,\u2018\u00d6zg\u00fcn Helikopter Program\u0131\u2019 \u00e7er\u00e7evesinde yap\u0131sal ve aviyonik sistemlerin yan\u0131 s\u0131ra, transmisyon, rotor ve ini\u015f tak\u0131mlar\u0131 gibi kritik \u00f6neme haiz sistemlerin tasar\u0131mlar\u0131 ve \u00fcretimleri de tamamen milli kaynaklar kullan\u0131larak ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Helikopter geni\u015f g\u00f6rev yelpazesine sahip olmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc ta\u015f\u0131ma, VIP, kargo, hava ambulans, yang\u0131n m\u00fcdahale helikopteri, arama kurtarma ve k\u0131y\u0131 \u00f6tesi ta\u015f\u0131ma g\u00f6revlerini icra edebilecek.