Serinlemek için nehre girdiler, cansız bedenleri bulundu

.,Feci olay Eski\u015fehir'in \u00c7ifteler il\u00e7esinden ge\u00e7en Sakarya Nehri\u2019nin 2. Karak\u00f6pr\u00fc mevkiinde meydana geldi. 2 gencin cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131 ,K\u0131sa bir s\u00fcre sonra iki i\u015f\u00e7i g\u00f6zden kayboldu. Nehir kenar\u0131ndan ge\u00e7en vatanda\u015flar suyun \u00fcst\u00fcnde hareketsiz \u015fekilde bir ki\u015finin oldu\u011funu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. \r\n,Mevsimlik tar\u0131m i\u015f\u00e7isi olarak \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in \u00c7ifteler il\u00e7esine gelen Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra serinlemek i\u00e7in Sakarya Nehri\u2019ne girdi. ,Nehirden cans\u0131z bedeni \u00e7\u0131kar\u0131lan i\u015f\u00e7iler, otopsi i\u015flemleri yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00c7ifteler Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturman\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Olay yerine \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan AFAD dalg\u0131\u00e7lar\u0131, Afganistan uyruklu iki mevsimlik tar\u0131m i\u015f\u00e7isinin cans\u0131z bedenlerine ula\u015ft\u0131. ,Olay yerine gelen polis ekiplerinin yapt\u0131klar\u0131 inceleme sonucu, nehir kenar\u0131nda 2 ki\u015finin k\u0131yafetleri ve \u015fahsi e\u015fyalar\u0131 bulundu.