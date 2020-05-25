Servet değerinde: Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Servet de\u011ferindeki \u2018ar\u0131 s\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn gram\u0131 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den sat\u0131l\u0131yor.,Her y\u0131l nisan-may\u0131s ay\u0131 i\u00e7erisinde sa\u011f\u0131m\u0131na ba\u015flanan ve eyl\u00fcl ay\u0131na kadar hasad\u0131 devam eden ar\u0131 s\u00fct\u00fc, kovanlardan \u00e7\u0131kart\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. ,Ar\u0131 s\u00fct\u00fc, ila\u00e7 ve kozmetik sekt\u00f6r\u00fcnde kullan\u0131l\u0131rken, v\u00fccuttaki \u00f6l\u00fc h\u00fccreleri canland\u0131rmas\u0131 nedeniyle ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. Ar\u0131 s\u00fct\u00fc ayr\u0131ca \u00e7ocu\u011fu olmayan \u00e7iftlerin de tercihlerinin ba\u015f\u0131nda yer al\u0131yor. ,\u00d6zel ka\u015f\u0131k kullan\u0131larak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktar\u0131lan ar\u0131 s\u00fct\u00fc, ard\u0131ndan \u00e7ok bekletilmeden dondurucularda muhafaza alt\u0131na al\u0131n\u0131yor. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sa\u011flayan ar\u0131 s\u00fct\u00fc, ar\u0131c\u0131lar i\u00e7in ciddi bir gelir kap\u0131s\u0131.\r\n,Ar\u0131 s\u00fct\u00fcne olan ilginin ve fiyat\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten 42 ya\u015f\u0131ndaki ar\u0131c\u0131 G\u00fcltekin Bozkurt, \u201c2 y\u0131ld\u0131r ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretiyoruz. Ge\u00e7en sene 4 kilo ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcrettik. Bu y\u0131l da \u00c7ar\u015famba il\u00e7esinde ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimine ba\u015flad\u0131k. Erzurum yaylalar\u0131nda \u00fcretime devam edece\u011fiz. Bu sene 10 kilo ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Ge\u00e7en y\u0131l 4 kilo s\u00fctten toplam 30 bin TL gelir elde ettik. Bu sene de 10 kilo ar\u0131 s\u00fct\u00fcnden 80 bin TL gelir elde etmeyi \u00fcmit ediyoruz. ,10 kiloluk ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc \u00fcretmek i\u00e7in 3 ayl\u0131k bir s\u00fcre yeterli oluyor. 150 kovan ar\u0131dan bunu \u00fcretebiliyoruz. Kovandaki bir \u00e7\u0131tadan toplam 10 gram ar\u0131 s\u00fct\u00fc elde ediyoruz. A\u015f\u0131lama sisteme ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ana ar\u0131lar\u0131n a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 att\u0131ktan 3 g\u00fcn sonra ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn hasad\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n korona g\u00fcnlerinde ar\u0131 s\u00fct\u00fcne olan ilgisinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Bozkurt, \u201cAr\u0131 s\u00fct\u00fcne talep son y\u0131llarda olduk\u00e7a artt\u0131. Hele de bu y\u0131l korona vir\u00fcs\u00fc nedeniyle talep olduk\u00e7a artt\u0131. Uzmanlar ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc kemik geli\u015fimine iyi geldi\u011fini, h\u00fccre yenileme \u00f6zelli\u011finin oldu\u011funu, mide a\u011fr\u0131s\u0131na, ast\u0131ma ve bir\u00e7ok sa\u011fl\u0131k problemine iyi geldi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. T\u00fcrkiye\u2019deki ar\u0131 s\u00fct\u00fc t\u00fcketiminin y\u00fczde 90\u2019\u0131 \u00c7in\u2019den, y\u00fczde 10\u2019u ise T\u00fcrkiye\u2019den kar\u015f\u0131lan\u0131yordu. ,Vir\u00fcs nedeniyle \u00c7in\u2019den di\u011fer \u00fclkelere giri\u015f olmuyor. Yerli ar\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131z da bu y\u0131l ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimine daha \u00e7ok y\u00f6neldiler. Bu y\u0131l ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimi \u00f6nceki y\u0131llara g\u00f6re daha fazla olacak. Yeteri miktarda \u00fcretebilirsek d\u00fcnyaya da ihracat\u0131n\u0131 yapabiliriz. Ge\u00e7en y\u0131l ben Afganistan\u2019a yar\u0131m kilo ar\u0131 s\u00fct\u00fc g\u00f6nderdim\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Piyasada ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcn sahtelerinin de sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen ar\u0131c\u0131 G\u00fcltekin Bozkurt, e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte T\u00fcrkiye\u2019deki bir\u00e7ok ilin yaylalar\u0131na giderek, ar\u0131c\u0131l\u0131k faaliyetleri y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,.