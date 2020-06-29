Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi

., Orada kal\u0131p \u00e7\u00fcr\u00fcmelerinin do\u011faya da zarar\u0131 var. \u00c7\u00fcr\u00fcy\u00fcp gitmesinin bir anlam\u0131 yok. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc olursa daha iyi olur. Ara\u00e7 sahiplerinin ilgisizli\u011fi olabilir. Oras\u0131 film ve dizi platosu olarak de\u011ferlendirilebilir. Hem de bu \u015fekilde gelir elde edilir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Uzun y\u0131llar otoparkta kaderlerine terk edilen ara\u00e7lar\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc ve bir\u00e7o\u011funun \u00fczerinde plaka olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tan\u0131nmayacak hale geldi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Umut Yavuz ise, \u201cHurdal\u0131k arsa benim olsayd\u0131 yap\u0131m \u015firketlerine film ve dizi \u00e7ekimlerine verirdim. G\u00fczel bir gelir elde ederdim. Bu \u015fekilde k\u00f6t\u00fc bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011fl\u0131yor. Kafe gibi gelir getiren bir yer yap\u0131labilir. B\u00f6yle olmas\u0131 g\u00fczel bir \u015fey olsa \u00e7ok daha iyi olur\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Hurda ara\u00e7 otopark\u0131n\u0131n \u015fehir i\u00e7inde \u00e7ok k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu\u011funu belirten Sezai \u00c7atalba\u015f, \u201cYediemin otopark\u0131 k\u00f6t\u00fc bir durumda tabi ki ara\u00e7lar de\u011ferlendirilebilir.,\u0130stanbul\u2019da \u00e7e\u015fitli sebeplerden dolay\u0131 trafikten \u00e7ekilen ara\u00e7lar yediemin otopark\u0131na al\u0131n\u0131yor. Ara\u00e7 sahipleri y\u0131llar i\u00e7erisinde biriken bor\u00e7lar y\u00fcz\u00fcnden ara\u00e7lar\u0131n\u0131 otoparktan teslim almayarak adeta \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk etti. , Toplamda bin 500 ara\u00e7 ve bin 400 motosikletin bulundu\u011fu otoparkta her arac\u0131n g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e bor\u00e7lar\u0131n\u0131n giderek artt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Bu nedenle otopark g\u00f6revlileri hangi arac\u0131n kime ait oldu\u011funun anla\u015f\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine numara yazarak b\u00f6yle bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulduklar\u0131n\u0131 ifade etti.,Yediemin otopark\u0131nda y\u00fczlerce arac\u0131n \u00fcst \u00fcste konularak \u00e7\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f halinin havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc adeta Hollywood filmlerinin sahnelerini an\u0131msatt\u0131. Otopark i\u00e7inde eski lux limuzinlerden, son model spor arabalara kadar bir\u00e7ok \u00e7e\u015fitte servet de\u011ferinde ara\u00e7lar dikkat \u00e7ekti.\r\n,Servet de\u011ferinde... Y\u00fczlercesi \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terkedildi!,Otoparktaki yetkililer ara\u00e7 sahiplerini bir an \u00f6nce gerekli i\u015flemleri yap\u0131p bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6deyip ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 almalar\u0131 konusunda uyard\u0131.\r\n,Hurdal\u0131k ara\u00e7 otopark\u0131n\u0131n ekstrem sporlarda kullan\u0131l\u0131p gelir elde edilebilece\u011fini aktaran Y\u00fcksel \u00d6nt\u00fcrk, \u201cBen olsam motocross sporlar\u0131nda kullan\u0131rd\u0131m. ,Ekstrem sporlarda kullan\u0131r\u0131m. Paintball ma\u00e7lar\u0131nda \u00f6yle bir ortam \u00e7ok g\u00fczel olabilir. Hurda ara\u00e7lar\u0131n geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc de yap\u0131labilir. A\u011f\u0131r sanayi b\u00f6lgelerinde kullan\u0131labilir. M\u00fcmk\u00fcnse e\u011fer eritilebilir. Bir\u00e7ok kullan\u0131m alan\u0131 olabilir. Ara\u00e7lar\u0131n o \u015fekilde durmas\u0131 \u015fehir i\u00e7inde kirli bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturuyor. \u00dcz\u00fcc\u00fc bir durum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kaynak: \u0130HA