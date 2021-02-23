Servis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından kurşunlanarak öldürüldü

Manisa\u2019n\u0131n Salihli il\u00e7esinde i\u015fe gitmek i\u00e7in servis bekleyen Semiha Peker (33) eski erkek arkada\u015f\u0131 Yal\u00e7\u0131n Kocata\u015f (43) taraf\u0131ndan t\u00fcfekle vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130\u015fe gitmek i\u00e7in servis bekliyordu\r\nEdinilen bilgiye g\u00f6re Turgutlu il\u00e7esinde bulunan bir tavuk fabrikas\u0131nda i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan 1 \u00e7ocuk annesi Semiha Peker, sabah 07.00 s\u0131ralar\u0131nda \u015eehitler Mahallesi\u2019nde bulunan bir al\u0131\u015f veri\u015f merkezinin \u00f6n\u00fcne gelerek servisi beklemeye ba\u015flad\u0131. ,Peker, arkada\u015flar\u0131 ile birlikte i\u015fe gitmek i\u00e7in servisi bekledi\u011fi s\u0131rada, eski erkek arkada\u015f\u0131 oldu\u011fu iddia edilen Yal\u00e7\u0131n Kocata\u015f (43), otomobille gelerek Peker\u2019e t\u00fcfekle 3 el ate\u015f etti. A\u011f\u0131r yaralanan Peker, olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan \u00d6zel bir Hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Peker, yap\u0131lan m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Ara\u00e7 terk edilmi\u015f halde bulundu\r\nPeker\u2019e 3 el ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcren eski arkada\u015f\u0131 Yal\u00e7\u0131n Kocata\u015f ise cinayetin ard\u0131ndan h\u0131zla olay yerinden uzakla\u015ft\u0131. \u00c7evrede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nemli alan ve kameralar\u0131 tek tek inceleyen polis, Kocata\u015f\u2019\u0131n ka\u00e7\u0131\u015f y\u00f6n\u00fcn\u00fc tespit etti. \r\n\r\n,B\u00f6lgede geni\u015f \u00e7apl\u0131 operasyon ba\u015flatan polis, Kocata\u015f\u2019\u0131n, kulland\u0131\u011f\u0131 45 EL 605 plakal\u0131 otomobili Y\u0131lmaz Mahallesi, G\u00f6lmarmara yolu \u00fczerinde park halinde buldu. Kocata\u015f\u2019\u0131n cinayette kulland\u0131\u011f\u0131 t\u00fcfekte otomobilde bulundu.,\u00d6nleyici koruma karar\u0131 ald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\r\nCinayet sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden Semiha Peker ile katil Yal\u00e7\u0131n Kocata\u015f\u2019\u0131n Manisa\u2019n\u0131n Sar\u0131g\u00f6l il\u00e7esinden olduklar\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Semiha Peker\u2019in bir s\u00fcredir Salihli\u2019de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve Turgutlu il\u00e7esindeki tavuk fabrikas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,\u00d6te yandan Semiha Peker\u2019in, Yal\u00e7\u0131n Kocata\u015f hakk\u0131nda bir s\u00fcre \u00f6nce \u015fikayet\u00e7i olarak \u00d6nleyici Koruma Karar\u0131 ald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirlendi.