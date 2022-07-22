Sesten hızlı yolcu uçağı: New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

.,65-80 yolcu kapasiteli olacak u\u00e7ak, okyanus \u00fczerinde Mach 1.7`de u\u00e7acak.\r\n\r\nAyr\u0131ca y\u00fczde 100 S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Havac\u0131l\u0131k Yak\u0131t\u0131 (SAF) ile \u00e7al\u0131\u015facak.,Boom Supersonic u\u00e7a\u011f\u0131 Overture'\u0131n yeni tasar\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015ft\u0131. E\u011fer projeye hayata ge\u00e7erse, u\u00e7akla \u0130stanbul'dan New York'a seyahat yakla\u015f\u0131k 1 saat 40 dakika olacak.,Boom, Supersonic u\u00e7a\u011f\u0131 Overture'\u0131n yeni tasar\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ortaya payla\u015ft\u0131.,Boom, u\u00e7a\u011f\u0131n 2024 y\u0131l\u0131na kadar \u00fcretime ge\u00e7mesini bekliyor.,Boom, yeni bir s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir, s\u00fcpersonik ticari seyahat \u00e7a\u011f\u0131n\u0131 ba\u015flatarak d\u00fcnyay\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde daha eri\u015filebilir hale getirme g\u00f6revinde.,\u015eu anda \u015firket, Overture i\u00e7in motor tedarik etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir s\u00fcpersonik ticari u\u00e7u\u015f sa\u011flamak amac\u0131yla \u015firket, geli\u015ftirilmekte olan u\u00e7a\u011f\u0131 sat\u0131n almak i\u00e7in United Airlines ve Japan Airlines ile anla\u015fmalar yapt\u0131.,TRT Haber'de yer alan habere g\u00f6re, u\u00e7akla \u0130stanbul`dan New York`a yap\u0131lacak bir seyahat yakla\u015f\u0131k 1 saat 40 dakika olacak.