Severek yaptıkları mesleklerini duyan irkiliyor

Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı’nın kadın bölümü gasilhanesinde görev yapan 8 kadın gassal, toplumda az bilinen meslekleriyle dikkat çekiyor. İsmi dahi fazla bilinmeyen, bir çok kadının görmeye bile korktuğu ölüleri yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar mesleklerini gururla anlattı. Cesaret ve donanımlı bir dini bilgi isteyen mesleği icra eden kadın gassallar, günlerinin büyük bölümünü ’gasilhane’ denilen ölü yıkama odasına geçiriyor. Normal hayatlarında mesleklerini söylediklerinde kendilerine korku ve tedirginlikle bakılan kadınlar, gassallığı anlattıklarında ise büyük övgü alıyorlar. 8 kadın gassal yılda yıkadıkları 10 bin ölü yakının acılarını ise yakında hissederken, dünyaya yeniden gelseler aynı mesleği seçeceklerine vurgu yaptılar. Kadın gassallar mesleklerinin maddiyatının yanında manevi değerinin çok daha yüksek olduğunu belirttiler.