Sevilen dizi Kurşun'a flaş transferler! İzleyicilere büyük sürpriz

Fox TV'de yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayarak takip\u00e7ilerinden g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e olumlu yorumlar almaya devam eden Kur\u015fun dizisinin kadrosu iki yeni oyuncuyla geni\u015fliyor.,Ba\u015frollerinde Bur\u00e7in Terzio\u011flu, Engin Altan D\u00fczyatan, Sarp Akkaya ve Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7'\u0131n bulundu\u011fu Kur\u015fun dizisinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc merakla beklenirken, 5. b\u00f6l\u00fcm 1. fragman\u0131nda kadroya iki \u00fcnl\u00fc oyuncunun dahil oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,'Kerim Pa\u015fa' karakterine hayat verecek tecr\u00fcbeli oyuncu \u00dcnal Silver ile 'Vural' karakterini canland\u0131racak ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Mehmet Y\u0131lmaz Ak, 20 Kas\u0131m \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanacak dizinin 5. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden itibaren FOX ekranlar\u0131nda olacak.,Ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131racaklar: Esrarengiz bir ki\u015filik olan Kerim Pa\u015fa, bir\u00e7ok faili me\u00e7hul cinayet ve yasad\u0131\u015f\u0131 eylemin sorumlusu olan bir karakter olarak izleyicinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Savc\u0131 Orhan Atmaca\u2019n\u0131n sava\u015ft\u0131\u011f\u0131 yap\u0131n\u0131n ger\u00e7ek \u201cbir numara\u201ds\u0131 olan Kerim Pa\u015fa hi\u00e7bir zaman ortada g\u00f6r\u00fcnmeyen ve hep perde arkas\u0131nda kalan bir rol \u00fcstlenecek. Di\u011fer yandan \u015fark\u0131c\u0131 G\u00fclce'nin hapisteki sevgilisi Vural karakteri de diziye h\u0131zl\u0131 bir giri\u015f yapacak.,\u00dcnal Silver kimdir?\r\n\u00dcnal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde \u0130stanbul\u2019da do\u011fmu\u015ftur. As\u0131l ad\u0131 \u00dcnal G\u00fcm\u00fc\u015f\u2019t\u00fcr. Hamburg, Berlin, Londra ve New York\u2019ta \u00c7e\u015fitli Oyunculuk Workshop\u2019lar\u0131 e\u011fitimi ald\u0131.,2010 y\u0131l\u0131nda Deli Sarayl\u0131 dizisinde Amiral Sir Edward rol\u00fcn\u00fc oynad\u0131. Ayr\u0131ca Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn'\u00fcn ba\u015frolde oynad\u0131\u011f\u0131 G\u00f6n\u00fcl\u00e7elen dizisinde Burhan rol\u00fcn\u00fc oynad\u0131. ,K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un oynad\u0131\u011f\u0131 Kuzey G\u00fcney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canland\u0131rd\u0131. 2012 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan senaryosunu Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl'\u00fcn yazd\u0131\u011f\u0131 ''Benim \u0130\u00e7in \u00dcz\u00fclme'' adl\u0131 dizide rol ald\u0131.,\u00d6zel hayat\u0131: \u00dcnal Silver\u2019\u0131n bir o\u011flu ve \u015eefika Natalie G\u00fcm\u00fc\u015f ad\u0131nda K\u00f6ln\u2019de ya\u015fayan pedagog bir k\u0131z\u0131 vard\u0131r.,Baz\u0131 dizi ve filmleri\r\n2018 - Dirili\u015f Ertu\u011frul (Umur Bey) (Sinema Filmi)\r\n2016 - 2017 - No: 309 (Haluk) (TV Dizisi)\r\n2016 - Deliormanl\u0131 (Faruk Hoca)(Sinema Filmi)\r\n2016 - A\u015fk Yalan\u0131 Sever (Murat Aslan)(TV Dizisi)\r\n2015 - \u015eehrin Melekleri (Bedirhan Kurto\u011flu)(TV Dizisi),Peki Mehmet Y\u0131lmaz Ak kimdir?\r\nSinema ve dizi oyuncusu, oyun yazar\u0131. 8 \u015eubat 1986, Diyarbak\u0131r do\u011fumlu. E\u011fitimini Kadir Has \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde tamamlad\u0131.,Bir\u00e7ok \u00f6zel tiyatro da g\u00f6rev yapan Mehmet Y\u0131lmaz Ak, Be\u015finci Basamak adl\u0131 oyunu 2008 y\u0131l\u0131nda yazm\u0131\u015f ve Mitos Boyut yay\u0131nlar\u0131ndan misyon \u00f6d\u00fcl\u00fc alm\u0131\u015ft\u0131r.,Ben de \u00d6zledim dizisi ile televizyon d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m atm\u0131\u015f; daha sonra K\u0131r\u0131k Kalpler Bankas\u0131 ve Nekro sinema filmlerinde rol alm\u0131\u015ft\u0131r.,Mehmet Y\u0131lmaz Ak, 2016 y\u0131l\u0131nda Show Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131mlanan; ba\u015frol\u00fc \u00c7etin Tekindor, Bensu Soral ve \u00c7a\u011fatay Ulusoy'un payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u0130\u00e7erde dizisinin kadrosunda yer alarak, bu dizide Ya\u015far karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n2018\u2019de Dudullu Postas\u0131 ve \u00c7ukur dizilerinde oynad\u0131. 2019\u2019da rol ald\u0131\u011f\u0131 Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adl\u0131 sinema filminde Kemal karakterini canland\u0131rd\u0131.,Rol Ald\u0131\u011f\u0131 Diziler\r\nHakan: Muhafiz (Tekin, 2019)\r\n\u00c7ukur (Ersoy, 2018)\r\nHalka (\u00c7a\u011fatay Erkmen, 2018)\r\nDudullu Postas\u0131 (2018)\r\n\u0130\u00e7erde (Ya\u015far, 2016)\r\nBen de \u00d6zledim (2013),Kur\u015fun son b\u00f6l\u00fcm neler ya\u015fand\u0131?\r\nOrhan\u2019\u0131n \u015fimdiki hedefi, Kerim Pa\u015fa\u2019ya ula\u015fmakt\u0131r. Ad\u0131m ad\u0131m Kerim Pa\u015fa\u2019ya yakla\u015fmaktad\u0131r. Orhan\u2019\u0131n Kerim Pa\u015fa\u2019y\u0131 aray\u0131\u015f\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck neden \u0130stanbul\u2019un Bo\u011fas\u0131\u2019n\u0131n ge\u00e7mi\u015fini \u00f6\u011frenmektir. ,Bu aray\u0131\u015fta Orhan ad\u0131m ad\u0131m Bo\u011fa\u2019n\u0131n y\u00fckseli\u015finin, ge\u00e7mi\u015finde saklad\u0131klar\u0131n\u0131n s\u0131rlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcyor.