Sevilen diziden kritik hamle! Yayın günü değiştirildi

Ekranlar\u0131n sevilen dizisinden fla\u015f hamle! Reytingleri toparlamak i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi, dizinin g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirildi. \u0130\u015fte detaylar...,Pazartesi ak\u015famlar\u0131 izleyiciyle bulu\u015fan Sefirin K\u0131z\u0131, kan kayb\u0131na dur demek i\u00e7in yeni bir ad\u0131m att\u0131. \u00c7ukur, Yasak Elma, Uyan\u0131\u015f: B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu gibi dizilerle ayn\u0131 g\u00fcn ekranlara gelen ve reyting yar\u0131\u015f\u0131nda geride kalan dizinin yay\u0131n g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirildi.,Dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda yay\u0131n g\u00fcn\u00fcn\u00fcn de\u011fi\u015fti\u011fi bilgisine yer verildi. Sefirin K\u0131z\u0131 dizisi art\u0131k sal\u0131 g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanacak. ,Bir s\u00fcredir final yapaca\u011f\u0131 iddia edilen dizinin bu hamle ile reytinglerde \u00fcst s\u0131ralara y\u00fckselmesi bekleniyor. Pazartesi ak\u015fam\u0131 ise Sefirin K\u0131z\u0131 yerine Ka\u011f\u0131t Ev dizisi ekrana gelecek. ,Sal\u0131 g\u00fcnleri ise televizyon ekranlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir reyting sava\u015f\u0131 ya\u015fan\u0131yor. TRT\u2019nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartman\u0131\u2019yla ATV\u2019nin sevilen dizisi E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz k\u0131yas\u0131ya bir rekabet i\u00e7indeyken; TV8\u2019in Survivor\u2019\u0131, Kanal D\u2019nin Hekimo\u011flu dizisi ve Fox\u2019un Baraj\u2019\u0131 da reyting s\u0131ralamas\u0131nda kendilerine yer bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,.Sancar kalbindeki ku\u015fkulardan ar\u0131n\u0131p t\u00fcm ailesine sahip \u00e7\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yine Mavi\u2019nin tek ba\u015f\u0131na alaca\u011f\u0131 bir kararla s\u0131nanacakt\u0131r.\r\n\r\n\u00dcstelik bu karar yaln\u0131zca ikisini de\u011fil Sancar\u2019\u0131n sevdi\u011fi ba\u015fka hayatlar\u0131 da etkilemektedir.,SEF\u0130R\u0130N KIZI 49. B\u00d6L\u00dcMDE NELER OLACAK?\r\n\r\nSefirin K\u0131z\u0131 49. b\u00f6l\u00fcmde; Mavi ve Melek i\u00e7in Mavi\u2019nin \u00e7abalar\u0131 sayesinde kona\u011f\u0131n kap\u0131lar\u0131 tekrar a\u00e7\u0131l\u0131r. Ancak Halise\u2019nin nas\u0131r tutan kalbinin kap\u0131lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmaya hi\u00e7 niyeti yoktur.\r\n\r\nSedat ve G\u00fcven, Halise\u2019nin \u00fczerinde kurduklar\u0131 bask\u0131n\u0131n dozunu art\u0131r\u0131rken konakta da G\u00fclsiye, tan\u0131k olduklar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda Halise ile ilgili korkun\u00e7 bir \u015f\u00fcpheye s\u00fcr\u00fcklenir.,Halise ise vicdan\u0131yla evlad\u0131n\u0131 kaybetme ihtimali aras\u0131nda kal\u0131r.\r\n\r\nElvan \u00f6\u011frendiklerini sindirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken arka arkaya t\u00fcm hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek kararlar vermek zorunda kal\u0131r.\r\n\r\nAkl\u0131 ve kalbi aras\u0131nda gelgitler ya\u015farken Bora ve Yahya\u2019n\u0131n hamleleriyle iyice k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015facakt\u0131r.,Pazartesi ak\u015famlar\u0131 ekrana gelen dizilerde reyting yar\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u00c7ukur, Yasak Elma, Sefirin K\u0131z\u0131 ve Uyan\u0131\u015f: B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu'nun rekabetinde bir dizi geride kald\u0131, g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirildi!