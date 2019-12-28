Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Açıklandı...

Yap\u0131mc\u0131 Asena B\u00fclb\u00fclo\u011flu, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada di\u011fer dizilerin aksine, sevilen dizinin yeni y\u0131l aras\u0131nda sadece 1 hafta yay\u0131nlanmayaca\u011f\u0131n\u0131, yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 9 Ocak 2020'de olaca\u011f\u0131 s\u00f6yledi.,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 MF Yap\u0131m'\u0131n \u00fcstlendi\u011fi, ba\u015frollerini Taner \u00d6lmez, Onur Tuna, Reha \u00d6zcan, Sinem \u00dcnsal, Hazal T\u00fcresan, Murat Aygen, \u00d6zge \u00d6zder, F\u0131rat Altunme\u015fe, Bihter Din\u00e7el, Hayal K\u00f6seo\u011flu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc 9 Ocak 2020 Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 ekrana gelecek.,.,Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'n\u0131n s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 hikayesinin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dizi, 2020'in ilk haftas\u0131nda ekrana ara veriyor. ,FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisinden sevenlerini \u00fczecek bir haber geldi. Fenomen dizi, kanallar\u0131n reklam anla\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 Ocak ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda yay\u0131nlanmayacak. ,Sevilen dizi y\u0131lba\u015f\u0131 haftas\u0131 olmas\u0131 nedeniyle yay\u0131mlanmayacak. Peki yeni b\u00f6l\u00fcm ne zaman? Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Asena B\u00fclb\u00fclo\u011flu, yay\u0131n tarihini a\u00e7\u0131klad\u0131!,Sevilen dizinin hayranlar\u0131na k\u00f6t\u00fc haber! Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131...