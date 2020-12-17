Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği

Ekranlar\u0131n ilgiyle izlenen dizisinden korkutan haber! Ba\u015frol oyuncusu dahil 18 ki\u015finin testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi... \u0130\u015fte detaylar!,\u00c7ekimleri Kapadokya'da yap\u0131lan ve 17. b\u00f6l\u00fcmde final yapaca\u011f\u0131 konu\u015fulan Maria ile Mustafa dizisinde, ba\u015frol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu y\u00f6netmeninin de aralar\u0131nda oldu\u011fu 18 ki\u015finin koronavir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve karantinada olduklar\u0131 belirtiliyor.,Daha \u00f6nce Hekimo\u011flu, G\u00f6n\u00fcl Da\u011f\u0131, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde de koronavir\u00fcs vakalar\u0131na rastlanm\u0131\u015ft\u0131.,Ba\u015frollerinde Jessica May ve Hilmi Cem \u0130ncetepe'nin yer ald\u0131\u011f\u0131 Maria ile Mustafa dizisinin setinde 18 ki\u015finin koronavir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Kolombiya'dan T\u00fcrkiye'ye gelen Maria ile \u00dcrg\u00fcp'\u00fcn tan\u0131nm\u0131\u015f ailesinin veliaht\u0131 olan Mustafa'n\u0131n a\u015fk hikayesini konu al\u0131yor.,.